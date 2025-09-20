США ограничили поставки военной техники Европе: касается ли это Украины

Вашингтон приостанавливают продажи оружия, в частности систем ПВО Patriot, ряду европейских стран. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет журнал "The Atlantic".

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что первым признаком того, что в подходе США к продаже военной техники Европе что-то изменилось, стало приближение Дании к решению о приобретении системы противовоздушной обороны Patriot, способные перехватывать баллистические ракеты.

В течение нескольких недель американские и французские переговорщики настойчиво добивались подписания соглашения, но когда дедлайн приблизился, Пентагон внезапно потерял к нему интерес.

"Мы не могли понять почему. Казалось, все очевидно, но им это просто не было интересно", — сказал один из подрядчиков, который отслеживал обсуждения.

Представители администрации, знакомые с ходом разговора, отметили изданию, что в телефонном разговоре подрядчика с Госдепартаментом, заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби заявил, что он не верит в ценность некоторых продаж оружия иностранным странам.

Он отметил, что ему не нравится идея продавать системы Patriot Дании, поскольку их не хватает, и они должны быть зарезервированы для использования в случае необходимости США.

СМИ пишет, что несколько европейских стран передали Украине лучшие образцы вооружений, чтобы помочь ей защищаться от российского вторжения, а взамен покупали американское оружие для пополнения своих арсеналов. Трамп же настаивает, чтобы государства НАТО больше брали на себя ответственность за безопасность Европы.

Чиновники отмечают, что последние обсуждения ограничений не касаются вооружений, идущих напрямую в Украину: они поставляются по отдельной программе.

Журналисты акцентируют, одним из самых востребованных вооружений Украины был именно Patriot – система, которую собиралась купить Дания. Ее активное использование в войне против России и Израилем на Ближнем Востоке только усилило опасения относительно запасов, что и привело к текущему ограничению экспорта.

