США обмежили постачання військової техніки Європі: чи стосується це України

Вашингтон припиняє продаж зброї, зокрема систем ППО Patriot, ряду європейських країн. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише журнал "The Atlantic".

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на джерела ЗМІ зазначає, що першою ознакою того, що у підході США до продажу військової техніки Європі щось змінилося, стало наближення Данії до рішення про придбання системи протиповітряної оборони Patriot, здатної перехоплювати балістичні ракети.

Упродовж кількох тижнів американські та французькі переговорники наполегливо домагалися підписання угоди, але коли дедлайн наблизився, Пентагон раптово втратив до нього інтерес.

"Ми не могли зрозуміти чому. Здавалося, все очевидно, але їм це просто не було цікаво", — сказав один із підрядників, який відстежував обговорення.

Представники адміністрації, знайомі з ходом розмови, зазначили виданню, що у телефонній розмові підрядника з Держдепартаментом заступник помічника міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив, що він не вірить у цінність деяких продажів зброї іноземним країнам.

Він зазначив, що йому не подобається ідея продавати системи Patriot Данії, оскільки їх не вистачає, і вони мають бути зарезервовані для використання у разі потреби США.

ЗМІ пише, що кілька європейських країн передали Україні найкращі зразки озброєнь, щоб допомогти їй захищатися від російського вторгнення, а натомість купували американську зброю для поповнення своїх арсеналів. Трамп наполягає, щоб держави НАТО більше брали на себе відповідальність за безпеку Європи.

Чиновники зазначають, що останні обговорення обмежень не стосуються озброєнь, які прямують безпосередньо в Україну: вони постачаються за окремою програмою.

Журналісти наголошують, одним із найзатребуваніших озброєнь України був саме Patriot – система, яку збиралася купити Данія. Її активне використання у війні проти Росії та Ізраїлем на Близькому Сході лише посилило побоювання щодо запасів, що призвело до поточного обмеження експорту.

