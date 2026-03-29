США охватили масштабные протесты против политики Трампа (ФОТО)

В США развернулась новая волна массовых протестов против политики президента Дональда Трампа. Акции проходят под лозунгом "Без королей" (No Kings) и охватили все 50 американских штатов. По данным организаторов и медиа, к демонстрациям присоединились миллионы людей, выступающих против внутренней и внешней политики действующей администрации.

Крупнейшие акции протеста против политики Трампа прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Миннеаполисе. В Нью-Йорке сотни тысяч протестующих прошли маршем от Центрального парка к Таймс-сквер, держа плакаты с критикой президента. В столице США демонстранты прошли по улицам мимо Мемориала Линкольна и собрались на Национальной аллее.

Участники протестов заявляют, что недовольны рядом решений администрации Трампа. Среди главных причин называют миграционную политику, экономическую ситуацию, а также внешнеполитические шаги, в частности, напряженность вокруг Ирана. Некоторые демонстранты считают, что новые конфликты могут вовлечь страну в очередную войну.

"Еще одна бессмысленная война, в которую мы пытаемся впутаться (война в Иране). Они пытаются отвлечь от Эпштейна, экологических кризисов, кризиса бездомности и еще одной войны, в которую нас вовлекает он", — рассказал журналистам один из протестующих.

Во время маршей можно было увидеть флаги Украины. Часть протестующих призвала американские власти усилить поддержку Киева. По словам протестующих, ресурсы, направляемые на другие конфликты, могли бы использоваться для помощи Украине.

"Я бы хотела, чтобы мы остались при оригинальном плане помощи Украине, но наш желающий стать диктатором (Трамп) играет в манипулятивные игры. Он мошенник и лжец", — сказала другая протестующая.

Это уже третья волна акций "Без королей". Предыдущие протесты против политики Трампа проходили в июне и октябре прошлого года и также собрали десятки тысяч участников.

