Трамп назвав "найгіршого президента США" в історії

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Вашингтоні різко розкритикував своїх попередників-демократів. Американський лідер назвав Барака Обаму "жахливим" президентом, однак титул найгіршого президента США віддав іншому демократу.

Трамп виступив з майже годинною промовою на благодійній вечері Національного республіканського комітету Конгресу у столиці США. Захід відбувся на тлі зниження його рейтингів, тому політик активно закликав республіканців консолідуватися перед майбутніми виборами.

Критикуючи демократів, Трамп заявив, що вони "ставлять Америку на останнє місце", тоді як Республіканська партія, представляє інтереси "працьовитих патріотів" і дотримується принципу "Америка понад усе". Далі Трамп назвав Джо Байдена "найгіршим президентом США".

"Якщо повернутися до Обами, то він був великим розколювачем. Він розділив цю націю. Він був жахливим президентом. Але найгіршим президентом в історії був Байден. Хоча Обама теж був жахливим президентом", — сказав Трамп.

Водночас результати онлайн-рейтингу Ranker показують іншу картину громадської думки. У цьому опитуванні саме Дональд Трамп очолив список найгірших президентів США. Барак Обама посів 10 місце, а Джо Байден – 14.

