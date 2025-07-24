Как известно, от продолжения войны главными выгодополучателями оказываются оружейные заводы, которые работаю в три смены. Ведь запросы растут. Теперь же президент США Дональд Трамп США и ЕС заключили соглашение, которое предусматривает, что Европа будет оплачивать Америке 100% стоимости всего вооружения и оборудования. Его будут распределять и отправлять большую часть в Украину. Свое заявление Трамп сделал во время выступления на саммите по вопросам искусственного интеллекта в Вашингтоне.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер отметил, США будут отправлять оружие в Евросоюз, а затем страны-члены блока сами его распределят, отправив большую часть Украине.

"Они собираются потратить эти деньги в США на наши оборонные компании, и мы собираемся отправить вооружение им, а они распределят его. Честно говоря, так и должно было быть еще три года назад", — заявил Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже через несколько месяцев Вашингтон будет иметь больше боеприпасов и ракет, чем кто-либо в мире. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Американский лидер анонсировал значительное увеличение арсенала США, которое, по его же словам, должно состояться уже в ближайшие месяцы.

"За несколько месяцев мы будем иметь больше боеприпасов, чем любая другая страна когда-либо имела. У нас будет больше ракет, чем у любой страны", — сказал Дональд Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп намерен лично принимать решения по поводу введения санкций против России из-за войны, которую та развязала против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.



