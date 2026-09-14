"США опережают Китай": Трамп сделал настораживающее заявление

Президент США Дональд Трамп фактически отказался поддержать призывы к замедлению разработки наиболее мощных моделей искусственного интеллекта. Как пишет The Washington Post, глава Белого дома считает, что Соединенные Штаты должны продолжать максимально быстро развивать технологию, чтобы не уступить Китаю.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп подчеркнул, что Вашингтон сейчас занимает лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта и намерен сохранить это преимущество.

"Кто победит в гонке за ИИ, тот победит", — заявил американский президент.

При этом Трамп резко отреагировал на предупреждения представителей технологической отрасли о возможных последствиях стремительного развития ИИ. Он назвал подобные заявления проявлением "негативных сил" и выразил сомнение, что прогнозируемые опасности вообще реализуются.

Позиция президента особенно примечательна на фоне растущей обеспокоенности внутри самой индустрии. Идею более осторожного подхода поддержали руководители ведущих компаний, включая главу Anthropic Дарио Амодеи, генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и основателя xAI Илона Маска.

Поводом для новой волны дискуссий стало также заявление бывшего исследователя Anthropic, который обвинил компанию и ее конкурентов в безответственном развитии ИИ. Его предупреждение вызвало новый спор о том, насколько быстро следует расширять возможности современных моделей.

Трамп, однако, явно занимает противоположную позицию. Его экономическая стратегия во многом связана с ускорением технологического развития, а бум вокруг искусственного интеллекта уже стал одним из факторов роста стоимости технологических компаний и фондового рынка.

При этом обеспокоенность отсутствием ограничений звучит не только со стороны специалистов. По данным WP, некоторые республиканцы и союзники партии из технологической сферы также опасаются, что слишком стремительное развитие ИИ может создать риски, которые государство окажется не готово контролировать.

Таким образом, Вашингтон фактически стоит перед выбором: усиливать контроль над ИИ ради безопасности или продолжать гонку с Китаем, рассчитывая, что технологическое преимущество окажется важнее потенциальных угроз. Трамп, судя по последним заявлениям, свой выбор уже сделал.

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