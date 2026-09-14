"США випереджають Китай": Трамп зробив насторожуючу заяву

Президент США Дональд Трамп фактично відмовився підтримати заклики до уповільнення розробки найпотужніших моделей штучного інтелекту. Як пише The Washington Post, глава Білого дому вважає, що Сполучені Штати повинні продовжувати максимально швидко розвивати технологію, щоб не поступитися Китаю.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп підкреслив, що Вашингтон зараз займає лідируючі позиції у сфері штучного інтелекту і має намір зберегти цю перевагу.

"Хто переможе у гонці за ШІ, той переможе", — заявив американський президент.

При цьому Трамп різко відреагував на попередження представників технологічної галузі про можливі наслідки стрімкого розвитку ШІ. Він назвав подібні заяви проявом "негативних сил" та висловив сумнів, що прогнозовані небезпеки взагалі реалізуються.

Позиція президента особливо примітна на тлі зростання занепокоєння всередині самої індустрії. Ідею більш обережного підходу підтримали керівники провідних компаній, включаючи голову Anthropic Даріо Амодеї, генерального директора OpenAI Сема Альтмана та засновника xAI Ілона Маска.

Приводом для нової хвилі дискусій стала також заява колишнього дослідника Anthropic, який звинуватив компанію та її конкурентів у безвідповідальному розвитку ШІ. Його попередження викликало нову суперечку у тому, наскільки швидко слід розширювати можливості сучасних моделей.

Трамп, однак, явно посідає протилежну позицію. Його економічна стратегія багато в чому пов'язана з прискоренням технологічного розвитку, а бум навколо штучного інтелекту вже став одним із факторів зростання вартості технологічних компаній та фондового ринку.

При цьому стурбованість відсутністю обмежень звучить не лише з боку спеціалістів. За даними WP, деякі республіканці та союзники партії з технологічної сфери також побоюються, що надто стрімкий розвиток ШІ може створити ризики, які держава виявиться не готовою контролювати.

Таким чином, Вашингтон фактично стоїть перед вибором: посилювати контроль над ШІ заради безпеки або продовжувати гонку з Китаєм, розраховуючи, що технологічна перевага виявиться важливішою за потенційні загрози. Трамп, судячи з останніх заяв, свій вибір уже зробив.

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