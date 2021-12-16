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США опробовали лазерное оружие: с какой целью американский флот будет использовать технологии

ВМС США успешно опробовали стрельбу высокоэнергетического лазерного оружия

сегодня, 17:55
Автор:

Карина Ожерельева
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Военно-морской флот США в среду, 15 декабря, обнародовал драматические фотографии по демонстрации высокоэнергетического лазерного оружия, которое "успешно поразило" плавающую цель во время испытаний в Аденском заливе. Об этом сообщает Fox News.

США опробовали лазерное оружие: с какой целью американский флот будет использовать технологии

USS Portland стреляет системой лазерного оружия по цели, плавающей в Аденском заливе - Fox News

Лазер был запущен из десантного транспортного дока USS Portland класса Сан-Антонио, ранее использовавшего лазер в мае 2020 года для уничтожения дрона, что считалось первым в своем роде испытанием такого оружия.

ВМС опубликовали в Twitter футуристические инфракрасные изображения, показывающие попытки использования лазерного оружия.

Военно-морской флот во вторник, 14 декабря, открыл лабораторию стоимостью 23 миллиона долларов в калифорнийском округе Вентура, которая будет служить испытательным центром для нового лазерного оружия, сообщает Times of San Diego.

В документе Лаборатория интеграции систем Directed Energy Systems описывается как объект площадью 1500 квадратных футов, "спроектированный так, чтобы на его крыше, а также внутри здания можно было установить оружие для испытаний и оценки".

Вэнс Брахоски, заместитель технического директора центра военно-морских надводных боевых действий отдела Порт-Хуэнэме, сказал изданию, что "скорость войны" резко возросла за последние несколько лет.

"Один из лучших способов, с помощью которых наш флот сможет бороться и побеждать, — использовать скоростные лазерные технологии", — сказал Брахоски.

Как сообщали ранее "Комментарии", в США спецслужбы рассекретили материалы об убийстве Джона Кеннеди. Национальный архив США предоставил открытый доступ к документам спецслужб о расследовании убийства 35-го президента государства Джона Кеннеди.


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Источник: https://www.foxnews.com/us/us-navy-successfully-test-fires-high-energy-laser-weapon-system
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