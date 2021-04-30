США останавливают выдачу виз россиянам: в чем причина

Дипломатическое напряжение между Москвой и Вашингтоном выходит на новый уровень. 30 апреля стало известно, что центральное американское посольство в столице России больше не будет выдавать визы для посещения Штатов. Соответствующее сообщение появилось на официальном веб-ресурсе организации.



США останавливает выдачу виз в России. Фото: ТАСС

Сокращение штата посольства закончится уже в средине мая. Тогда же уменьшится и количество услуг, которые дипработники предоставляют населению — как своим соотечественникам, так и гражданам России.

Это означает, что россияне не смогут получить обычную визу для путешествия в Америку, которое не носит дипломатического характера. Более того: единственной причиной для оформления подобного документа гражданину РФ может быть некое чрезвычайное происшествие, которое является угрозой здоровью или жизни.

Также работники консульства призвали всех американцев, которые в данный момент находятся на территории России с просроченной визой, уехать на родину. Продлить подобные документы в организации не могут, т.к. вопрос с проживанием иностранцев в РФ контролирует исключительно российское правительство.

При этом в посольстве отметили, что такое изменение в их графике работы и перечне предоставляемых услуг зависит исключительно от самой России.

Это не так далеко от правды, ведь несколькими днями ранее американским представительствам решили запретить трудоустраивать своих граждан в Российской Федерации.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия якобы готова к "перезагрузке" отношений с Соединенными Штатами. Что именно планировалось сделать на высоком дипломатическом уровне, можете узнать в нашем материале.

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