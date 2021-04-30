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США останавливают выдачу виз россиянам: в чем причина

Американское посольство в Москве сокращает 75% своих сотрудников из-за действий российского правительства

30 апреля 2021, 15:00
Автор:

Вечканова Елена

Дипломатическое напряжение между Москвой и Вашингтоном выходит на новый уровень. 30 апреля стало известно, что центральное американское посольство в столице России больше не будет выдавать визы для посещения Штатов. Соответствующее сообщение появилось на официальном веб-ресурсе организации.

США останавливают выдачу виз россиянам: в чем причина

США останавливает выдачу виз в России. Фото: ТАСС

Сокращение штата посольства закончится уже в средине мая. Тогда же уменьшится и количество услуг, которые дипработники предоставляют населению — как своим соотечественникам, так и гражданам России.

Это означает, что россияне не смогут получить обычную визу для путешествия в Америку, которое не носит дипломатического характера. Более того: единственной причиной для оформления подобного документа гражданину РФ может быть некое чрезвычайное происшествие, которое является угрозой здоровью или жизни.

Также работники консульства призвали всех американцев, которые в данный момент находятся на территории России с просроченной визой, уехать на родину. Продлить подобные документы в организации не могут, т.к. вопрос с проживанием иностранцев в РФ контролирует исключительно российское правительство. 

При этом в посольстве отметили, что такое изменение в их графике работы и перечне предоставляемых услуг зависит исключительно от самой России. 

Это не так далеко от правды, ведь несколькими днями ранее американским представительствам решили запретить трудоустраивать своих граждан в Российской Федерации. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия якобы готова к "перезагрузке" отношений с Соединенными Штатами. Что именно планировалось сделать на высоком дипломатическом уровне, можете узнать в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть о том, что в США может появиться новый, 51-й, штат. Журналисты подробно рассказывали, где его планируют создать и какое название дадут.


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Источник: https://ru.usembassy.gov/message-to-u-s-citizens-u-s-mission-russia-reduction-of-consular-services/
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