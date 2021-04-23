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В США создадут еще один штат

Соединенные Штаты делятся на 50 штатов (а те - на округа или их эквиваленты) и федеральный округ Колумбия

сегодня, 07:31
Автор:

Ольга Чародий

 Палата представителей утвердила законопроект о создании 51 штата. В проекте закона речь идет о преобразовании о преобразовании федерального округа Колумбия в штат.

В США создадут еще один штат

Соединенные Штаты (фото из открытых источников)

Для того чтобы появился новый штат, проект должен утвердить Сенат — 60 из 100 членов должны согласиться принять законопроект. Новый штат в США возникнет впервые за 70 лет,  сообщает Reuters.

"Более 700 тысяч американских граждан, которые платят федеральные налоги, которые воюют и гибнут в войнах, которые служат в наших жюри присяжных и при этом не имеют права голоса ни в Сенате, ни в Палате представителей", -прокомментировал законопроект представитель демократов Ян Шаковски.

После реформирования Колумбия будет переименована в  штат Вашингтон, Содружество Дугласа и станет 51-м штатом Америки.

Соединенные Штаты делятся на 50 штатов (а те — на округа или их эквиваленты) и федеральный округ Колумбия. Также в подчинении США есть ряд островных территорий: Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Гуам и другие.

Напомним, американские военные пока не будут сокращать свой контингент в Ираке. Об этом заявил на брифинге в Пентагоне глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. "Я говорил об этом с главой Пентагона много раз. В данный момент процесс продолжается, хорошо прошел стратегический диалог с правительством Ирака несколько недель назад. Сейчас нет планов сокращения присутствия в Ираке", — заметил он. Представитель Пентагона добавил, что иракское правительство заинтересовано в присутствии американского контингента. Он считает, что Ирак нуждается в войсках США для продолжения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". "Миссия НАТО в Ираке расширяется. Мы не располагаем какими-либо указаниями о сокращении уровня присутствия в этой стране", — резюмировал генерал.







 


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Источник: Reuters
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