США отменили санкции против Ирана: зачем государства снова возвращаются к ядерному сотрудничеству

Администрация президента Джо Байдена в пятницу, 4 февраля, отменила санкции в отношении Ирана, чтобы разрешить проекты международного ядерного сотрудничества, поскольку косвенные американо-иранские переговоры по возобновлению международного ядерного соглашения с Тегераном в 2015 году возобновляются. Об этом сообщает Reuters.

Флаг Ирана – фото из открытых источников

Отказ позволил российским, китайским и европейским компаниям проводить работу по нераспространению, чтобы эффективно усложнить использование иранских ядерных объектов для разработки оружия. Отказ был отменен Соединенными Штатами в 2019 и 2020 годах за вышедшего из ядерного соглашения бывшего президента Дональда Трампа.

Косвенные переговоры направлены на то, чтобы Соединенные Штаты вернулись к соглашению, а Иран возобновил его выполнение. Соглашение было достигнуто при бывшем президенте Бараке Обаме, и Байден пообещал попытаться вернуть Соединенные Штаты к нему.

Государственный департамент направил в Конгресс отчет, подписанный госсекретарем Энтони Блинкеном, в котором объясняется, что возобновление отказов поможет переговорам в Вене по возвращению к соглашению, достигнутому между Ираном и группой стран, включая Китай, Францию, Германию, Россию, Великобританию и США. Соглашение официально называется Совместным комплексным планом действий (JCPOA).

"Отказ в этой деятельности имеет целью облегчить обсуждения, которые помогли бы заключить соглашение о взаимном возвращении к полному выполнению СВПД и заложить основу для возвращения Ирана к выполнению своих обязательств СВПД. Он также разработан, чтобы служить интересам США в сфере нераспространения и ядерной безопасности и ограничивать ядерную деятельность Ирана ", — говорится в отчете.

Мероприятия, согласно сообщению, включают в себя реконструкцию иранского тяжеловодного реактора Арак, подготовку и модификацию его установки в Фордо для производства стабильных изотопов, операции, обучение и услуги, связанные с его атомной электростанцией в Бушере.

С апреля Соединенные Штаты и Иран провели в Вене восемь раундов косвенных переговоров, направленных на возобновление действия пакта, снявшего санкции против Тегерана в обмен на ограничения его ядерной программы. Официального объявления о том, когда начнется девятый раунд, не было, но ожидания, что это возможно на следующей неделе, усилились.

После того, как Трамп вывел Соединенные Штаты из соглашения в 2018 году и снова ввел жесткие санкции, Иран постепенно начал нарушать ядерные ограничения пакта. Сейчас западные дипломаты озабочены тем, что его ядерное продвижение оставляет очень узкое окно для возврата к соглашению.

Последние переговоры в Вене были "одними из самых интенсивных, которые у нас были на сегодняшний день", сказал журналистам американский чиновник на условиях анонимности.

Чиновник добавил, что есть определенный прогресс в сужении перечня разногласий и что сейчас пришло время для политических решений.

Отказ был необходим, чтобы разрешить технические дискуссии, которые были ключевыми для переговоров о возвращении к соглашению, сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента, также говоря на условиях анонимности. Чиновник добавил, что возобновление отказа не является сигналом того, что Соединенные Штаты находятся на грани достижения согласия по возвращению к соглашению.

Аналитик Eurasia Group Генри Рим сказал, что возобновление отказа является "скромным признаком" движения.

"Отказ не является таким жестом доброй воли или уступкой Ирана, а скорее техническими шагами, которые, вероятно, направлены на то, чтобы дискуссии по внедрению могли продолжиться в Вене", — сказал Рим.

Как сообщали ранее "Комментарии", госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсуждал вопрос по Ирану с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, предупредив, что есть только узкое окно, чтобы довести переговоры до конца и спасти ядерное соглашение с Ираном в 2015 году.

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