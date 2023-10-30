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США отправили силы быстрого реагирования на Ближний Восток: появились подробности

Израиль также предупреждает о продолжительной войне с ХАМАСом.

сегодня, 06:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Из-за беспокойства Белого дома по поводу распространяющегося конфликта в Газе. США отправили свои силы быстрого реагирования морской пехоты, что двигаются к восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает CNN .

США отправили силы быстрого реагирования на Ближний Восток: появились подробности

США отправили морских пехотинцев на Ближний Восток (фото из открытых источников)

В публикации говорится, что 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты на борту десантного корабля USS Bataan в последние недели действовало в водах Ближнего Востока, но в конце прошлой недели он начал прокладывать путь к Суэцкому каналу.


Сообщается, что пока корабль находится в Красном море, но, вероятно, ожидается, вскоре он перейдет в восточное Средиземное море.

Авторы публикации утверждают, что этот шаг разместит подразделение морской пехоты поближе к Ливану и Израилю.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран направил критические предупреждения для США и Израиля. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян предупредил США об открытии новых фронтов, если Вашингтон продолжит поддержку Израиля. В то время как президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Израиль пересек "красные линии".

Глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахян призвал США проявить воздержание в своей поддержке Израиля. Вместе с этим Амирабдоллахян заявил, что группы боевиков, недавно атаковавших американские военные базы в Ираке и Сирии, действуют независимо и не соблюдали приказы из Ирана. В свою очередь президент Ирана Ибрагим Раиси отреагировал на усиление атак Израиля на Сектор Газы. Министерство обороны Израиля заявило, что ночью провело атаки по около 450 объектам. По словам Раиси, такими действиями Израиль пересек "красные линии".



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