США отреагировали на "военное положение" Путина в оккупированной Украине

Путин отчаянно пытается установить тактику контроля над оккупированными регионами Украины, именно такие признаки есть в решении главы Кремля по "военному положению". Об этом сообщает CNN , цитируя высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена. США отреагировали на решение Путина (фото из открытых источников) Как заявили в админстрации Джо Байдена, США расценили введение военного положения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей как отчаяние Кремля и попытку установить контроль над захваченными территориями Украины. Так что официальный Вашингтон не удивлен, что Владимир Путин прибег к такому шагу.

Кроме этого, чиновник из Белого дома подчеркнул, что решение Путина не меняет того, что у РФ нет никаких законных претензий на территорию Украины. Поэтому со стороны США поддержка украинцев, защищающих свою свободу и землю, неизменна. Напомним, что "Комментарии" писали о военном положении Путина . Путин на заседании Совбеза РФ объявил о решении ввести военное положение в т.н. "ЛНР", "ДНР", а также подконтрольных российской армии территориях Херсонской и Запорожской областей (все это на бумаге аннексировано страной-агрессором). Также он обвинил Украину в отказе от переговоров. Мол, "киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы". Председатель правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес рассуждает, что последствия этого шага трудно предположить, считает эксперт. И напоминает, что уже объявлена официальная эвакуация в оккупированной части Херсонской области.

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