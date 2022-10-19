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США отреагировали на "военное положение" Путина в оккупированной Украине

Решение Путина является признаком "отчаянной" тактики для установления контроля над регионами

19 октября 2022, 22:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Путин отчаянно пытается установить тактику контроля над оккупированными регионами Украины, именно такие признаки есть в решении главы Кремля по "военному положению". Об этом сообщает CNN , цитируя высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена.

США отреагировали на "военное положение" Путина в оккупированной Украине

США отреагировали на решение Путина (фото из открытых источников)

Как заявили в админстрации Джо Байдена, США расценили введение военного положения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей как отчаяние Кремля и попытку установить контроль над захваченными территориями Украины. Так что официальный Вашингтон не удивлен, что Владимир Путин прибег к такому шагу.

Кроме этого, чиновник из Белого дома подчеркнул, что решение Путина не меняет того, что у РФ нет никаких законных претензий на территорию Украины. Поэтому со стороны США поддержка украинцев, защищающих свою свободу и землю, неизменна.

Напомним, что "Комментарии" писали о военном положении Путина . Путин на заседании Совбеза РФ объявил о решении ввести военное положение в т.н. "ЛНР", "ДНР", а также подконтрольных российской армии территориях Херсонской и Запорожской областей (все это на бумаге аннексировано страной-агрессором). Также он обвинил Украину в отказе от переговоров. Мол, "киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы". Председатель правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес рассуждает, что последствия этого шага трудно предположить, считает эксперт. И напоминает, что уже объявлена официальная эвакуация в оккупированной части Херсонской области.

 



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-10-19-22/index.html
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