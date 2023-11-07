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США передадут высокоточное оружие на сотни миллионов долларов: какая страна его получит

США планируют передачу высокоточных бомб семейства Spice, используемых военными самолетами

сегодня, 12:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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США продолжают оперативно реагировать на те запросы, которые поступают от Израиля. Так Вашингтон намерен передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 миллионов долларов, в рамках крупной сделки по оружию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

США передадут высокоточное оружие на сотни миллионов долларов: какая страна его получит

Высокоточные бомбы. Фото: из открытых источников

СМИ стало известно, что 31 октября Белый дом уже направил официальное уведомление лидерам Конгресса о планируемой передаче высокоточных бомб семейства Spice, используемых военными самолетами.  


США гарантируют также предоставление другой поддержки, в частности, сборки, испытаний и других технологий, связанных с использованием этого оружия.

Ранее Администрация Джо Байдена уже принимала решение о передаче Израилю этого же типа оружия на сумму 402 миллиона долларов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News рассказал, почему контрнаступление ВСУ проходит куда медленнее, чем хотелось бы (недостаток ПВО и авиации, как следствие – российский контроль за небом). Он обратился к партнерам с призывом помочь нам в этой компоненте, особенно зимой. Также президент акцентировал, что РФ играет деструктивную роль и в конфликте на Ближнем Востоке (спонсируя ХАМАС). Он призвал союзников продолжать поддержку Израилю и Украине, подчеркнув, что если Россия победит, она нападет на страны НАТО, цена для которых тогда будет куда выше. Как оцениваете подобные месседжи украинского лидера? Воспринимает или нет их Запад? Как ситуация с поддержкой нашей страны может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



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Источник: https://www.wsj.com/world/middle-east/u-s-plans-320-million-weapons-transfer-to-israel-as-gaza-toll-mounts-7c50afd9
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