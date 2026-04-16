RU UA
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
США переходят на «военные рельсы»: что задумал Трамп

Пентагон ведет переговоры с GM и Ford: запасы истощаются из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке

16 апреля 2026, 07:43
Кравцев Сергей

Администрация Дональда Трампа и Пентагон рассматривают возможность масштабного привлечения американских промышленных гигантов к производству вооружений. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, речь идет о модели, напоминающей мобилизацию экономики времен Второй мировой войны.

По данным издания, представители оборонного ведомства уже провели предварительные переговоры с руководителями крупнейших корпораций, включая Мэри Барра из General Motors и Джим Фарли из Ford Motor Company. Основная цель – оценить, насколько быстро бизнес сможет переключиться на выпуск боеприпасов и военной техники.

В центре внимания Пентагона – использование производственных мощностей и кадров гражданских компаний для срочного наращивания оборонного производства. Причиной называют растущую нагрузку на арсеналы США на фоне войн в Украине и Иране.

К переговорам также привлекались GE Aerospace и Oshkosh Corporation. В Минобороны подчеркивают, что задача — "быстро расширить оборонную промышленную базу" за счет коммерческих решений и технологий.

Обсуждения пока носят предварительный характер, однако в Вашингтоне уже открыто говорят о переходе к "военному режиму" производства. Этот курс активно продвигает глава Пентагона Пит Хегсет.

Особое беспокойство у властей вызывает истощение запасов после масштабной военной помощи Украине с 2022 года. В ответ администрация делает ставку на ускоренную индустриализацию оборонного сектора.

Дополнительным сигналом стал рекордный бюджетный запрос Пентагона – около 1,5 трлн долларов, значительная часть которого пойдет на производство боеприпасов, дронов и систем противодействия беспилотникам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/politics/national-security/pentagon-approaches-automakers-manufacturers-to-boost-weapons-production-19538557?mod=hp_lead_pos1
