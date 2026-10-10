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США перешли к прямым угрозам Украине: почему Киев должен срочно прекратить бить по НПЗ РФ

По данным Axios, американские представители предупредили Киев о возможном прекращении разведывательной поддержки

10 октября 2026, 09:35
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Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа могла пригрозить Украине прекращением передачи разведывательных данных, если украинские силы продолжат атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского и американского чиновников.

США перешли к прямым угрозам Украине: почему Киев должен срочно прекратить бить по НПЗ РФ

США. Фото: из открытых источников

По информации издания, Трамп неоднократно просил Владимира Зеленского остановить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Один из американских чиновников утверждает, что Киев проигнорировал около шести подобных обращений.

В Вашингтоне считают, что атаки на НПЗ способствуют росту цен на топливо в США. При этом американский президент, по словам источника Axios, не рассматривает украинские удары как равноценный ответ на российские атаки по энергетической системе Украины.

"Зеленский неправильно оценивает ситуацию", — заявил американский чиновник, добавив, что продолжение атак подрывает отношения украинского президента с Трампом.

Украинский представитель рассказал изданию, что во время переговоров в Майами спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили делегацию Киева о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации. Американская сторона, в свою очередь, отрицает, что угрожала лишить Украину поддержки.

Одновременно Вашингтон продолжает искать условия соглашения, которые могли бы убедить Владимира Путина прекратить войну. По данным Axios, Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность посетить Москву и Киев на следующей неделе для обсуждения новых предложений.

Однако пока неизвестно, приведут ли дипломатические контакты к компромиссу или усилят давление на Киев. Главный вопрос заключается в том, готова ли Москва пойти на реальные уступки в обмен на изменение украинской стратегии ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

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Источник: https://www.axios.com/2026/10/10/trump-zelensky-putin-diesel-deal-war
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