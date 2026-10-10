США перешли к прямым угрозам Украине: почему Киев должен срочно прекратить бить по НПЗ РФ

Администрация президента США Дональда Трампа могла пригрозить Украине прекращением передачи разведывательных данных, если украинские силы продолжат атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского и американского чиновников.

США. Фото: из открытых источников

По информации издания, Трамп неоднократно просил Владимира Зеленского остановить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Один из американских чиновников утверждает, что Киев проигнорировал около шести подобных обращений.

В Вашингтоне считают, что атаки на НПЗ способствуют росту цен на топливо в США. При этом американский президент, по словам источника Axios, не рассматривает украинские удары как равноценный ответ на российские атаки по энергетической системе Украины.

"Зеленский неправильно оценивает ситуацию", — заявил американский чиновник, добавив, что продолжение атак подрывает отношения украинского президента с Трампом.

Украинский представитель рассказал изданию, что во время переговоров в Майами спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили делегацию Киева о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации. Американская сторона, в свою очередь, отрицает, что угрожала лишить Украину поддержки.

Одновременно Вашингтон продолжает искать условия соглашения, которые могли бы убедить Владимира Путина прекратить войну. По данным Axios, Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность посетить Москву и Киев на следующей неделе для обсуждения новых предложений.

Однако пока неизвестно, приведут ли дипломатические контакты к компромиссу или усилят давление на Киев. Главный вопрос заключается в том, готова ли Москва пойти на реальные уступки в обмен на изменение украинской стратегии ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

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