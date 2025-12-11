logo

США планирует создать новый альянс Core 5 взамен G7: кто в него войдет, кроме США и России
commentss НОВОСТИ Все новости

США планирует создать новый альянс Core 5 взамен G7: кто в него войдет, кроме США и России

Администрация Дональда Трампа изучает возможность формирования нового глобального альянса Core 5 с участием США, Китая, Индии, Японии и РФ.

11 декабря 2025, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает создание нового международного альянса Core 5 (C5), который может стать альтернативой группе G7. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собеседников, знакомых с идеей.

По предварительной концепции, в C5 могут войти США, Китай, Индия, Япония и Россия. Бывший чиновник Белого дома, работавший во время первой администрации Трампа, объяснил, что разговоры о пересмотре работы глобальных институтов ведутся давно. По его мнению, идея создания альянса Core 5 больше не считается особо шокирующей.

"Ничего по C5 или C7 не обсуждалось, но точно были разговоры о том, что существующие органы, такие как G-структуры или Совет Безопасности ООН, которые не подходят для выполнения своих функций, учитывая сегодняшних новых игроков", – сказал Politico чиновник на условиях анонимности.

По данным Politico, идея C5 упоминалась в более длинной, неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности США. В то же время Белый дом публично отрицал существование любого альтернативного документа. Представитель администрации Анна Келли заявила, что никакой "секретной" версии стратегии не было.

Новый возможный альянс фактически игнорирует Европу. Бывший советник Совета нацбезопасности в администрации Байдена Торри Таусиг подчеркнул, что участие ЕС в новом формате не предусмотрено.

Сегодняшняя G7 включает США, Японию, Германию, Великобританию, Францию, Италию и Канаду. Россию исключили в 2014 году после аннексии Крыма, вернув формат в G7 вместо G8.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп предложил вернуть Россию в G7.

Также "Комментарии" писали, что Трамп пригрозил войной еще одному президенту.



Источник: https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily
