Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает создание нового международного альянса Core 5 (C5), который может стать альтернативой группе G7. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собеседников, знакомых с идеей.

США планирует создать Core 5 из РФ взамен G7. Фото из открытых источников

По предварительной концепции, в C5 могут войти США, Китай, Индия, Япония и Россия. Бывший чиновник Белого дома, работавший во время первой администрации Трампа, объяснил, что разговоры о пересмотре работы глобальных институтов ведутся давно. По его мнению, идея создания альянса Core 5 больше не считается особо шокирующей.

"Ничего по C5 или C7 не обсуждалось, но точно были разговоры о том, что существующие органы, такие как G-структуры или Совет Безопасности ООН, которые не подходят для выполнения своих функций, учитывая сегодняшних новых игроков", – сказал Politico чиновник на условиях анонимности.

По данным Politico, идея C5 упоминалась в более длинной, неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности США. В то же время Белый дом публично отрицал существование любого альтернативного документа. Представитель администрации Анна Келли заявила, что никакой "секретной" версии стратегии не было.

Новый возможный альянс фактически игнорирует Европу. Бывший советник Совета нацбезопасности в администрации Байдена Торри Таусиг подчеркнул, что участие ЕС в новом формате не предусмотрено.

Сегодняшняя G7 включает США, Японию, Германию, Великобританию, Францию, Италию и Канаду. Россию исключили в 2014 году после аннексии Крыма, вернув формат в G7 вместо G8.

