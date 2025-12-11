logo_ukra

Світ США США планує створити новий альянс Core 5 на заміну G7: хто у нього увійде, крім США та Росії
США планує створити новий альянс Core 5 на заміну G7: хто у нього увійде, крім США та Росії

Адміністрація Дональда Трампа вивчає можливість формування нового глобального альянсу Core 5 за участю США, Китаю, Індії, Японії та РФ.

11 грудня 2025, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює створення нового міжнародного альянсу Core 5 (C5), який може стати альтернативою групі G7. Про це повідомляє Politico, посилаючись на співрозмовників, знайомих з ідеєю.

США планує створити новий альянс Core 5 на заміну G7: хто у нього увійде, крім США та Росії

США планує створити Core 5 з РФ на заміну G7. Фото з відкритих джерел

За попередньою концепцією, до C5 можуть увійти США, Китай, Індія, Японія та Росія. Колишній посадовець Білого дому, який працював під час першої адміністрації Трампа, пояснив, що розмови про перегляд роботи глобальних інституцій ведуться давно. На його думку, ідея створення альянсу Core 5 більше не вважається особливо шокуючою.

"Нічого щодо C5 чи C7 не обговорювалося, але точно були розмови про те, що існуючі органи, такі як G-структури чи Рада Безпеки ООН, які не підходять для виконання своїх функцій, враховуючи сьогоднішніх нових гравців", – сказав Politico чиновник на умовах анонімності.

За даними Politico, ідея C5 згадувалася у довшій, неопублікованій версії Стратегії національної безпеки США. Водночас Білий дім публічно заперечив існування будь-якого альтернативного документа. Представниця адміністрації Анна Келлі заявила, що жодної "секретної" версії стратегії не було. 

Новий можливий альянс фактично ігнорує Європу. Колишній радник Ради нацбезпеки в адміністрації Байдена Торрі Тауссіг підкреслив, що участь ЄС у новому форматі не передбачена. 

Сьогоднішня G7 включає США, Японію, Німеччину, Велику Британію, Францію, Італію та Канаду. Росію виключили у 2014 році після анексії Криму, повернувши формат до G7 замість G8.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп запропонував повернути Росію до G7.

Також "Коментарі" писали, що Трамп пригрозив війною ще одному президенту.



Джерело: https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily
