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США поддерживают новый союз в Европе: кто, кроме Украины, в него войдет

США поддерживают союз Украины, Великобритании, Польши и стран Балтии

сегодня, 07:40 comments1089
Автор:

Кравцев Сергей
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В мире все отчетливее говорят о новом европейском союзе Украины, Великобритании, Польши и стран Балтии. о реальности нового образования теперь высказались и в США. Там положительно относятся к инициативе нового объединения, которое может существенно усилить оборонный потенциал. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит, пишет "Укринформ".

США поддерживают новый союз в Европе: кто, кроме Украины, в него войдет

Флаг США, ФОТО: GETTY IMAGES

Джулианна Смит отметила, Вашингтон поддерживает те инициатива, за которыми стоят попытки укрепить Европу, повысить среди стран оборонный потенциал. США приветствуют, когда отдельные государства НАТО разделяются на группы с целью укрепить оборонный потенциал на отдельных направлениях. Это очень хорошая инициатива.

Смит напомнила, что на протяжении многих последних лет имели место инициативы по запуску подобных "миниформатных" альянсов, в частности, в сфере обороны.

Чиновница подчеркнула, что Североатлантический альянс только выиграет от того, что будут созданы новые союзы, которые серьезно укрепят восточный фланг НАТО. Это пойдет всем на пользу.

Отметим, активно идею создания нового военно-политического союза начал продвигать Лондон. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже даже озвучил предложение о создании нового союза президенту Украины Владимиру Зеленскому, но Украина пока не ответила однозначно на такое предложение.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3507012-stati-ne-proti-souzu-ukraini-britanii-polsi-ta-krain-baltii.html
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