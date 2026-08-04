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США попали в переплет из-за войны против Ирана: что произошло

После нескольких месяцев войны с Ираном Вашингтон почти исчерпал запасы ATACMS, PrSM и Tomahawk, что вызывает беспокойство из-за возможных конфликтов с Китаем и Россией

4 августа 2026, 15:47
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Кравцев Сергей

Соединенные Штаты столкнулись с резким сокращением запасов высокоточных дальнобойных ракет после нескольких месяцев боевых действий против Ирана. По информации Reuters, американские военные уже использовали почти все ракеты ATACMS и значительную часть новейших PrSM, которые должны постепенно заменить предыдущую систему.

США попали в переплет из-за войны против Ирана: что произошло

Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников

Источники агентства утверждают, что истощение арсеналов явилось следствием решения администрации Дональда Трампа активно применять высокоточные ракеты вместо рискованных операций с участием пилотируемой авиации. При этом каждая такая ракета стоит более миллиона долларов и стратегически важна не только для Ближнего Востока, но и для сдерживания потенциальных угроз со стороны Китая и России.

По оценкам собеседников Reuters, США также потратили значительную часть запасов крылатых ракет Tomahawk, а системы противоракетной обороны испытали не меньшую нагрузку. Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) подсчитали, что за последние месяцы было использовано около 65% ракет-перехватчиков Patriot, в то время как запасы комплексов THAAD сократились более чем на треть.

Несмотря на эти сообщения, в Белом доме отрицают наличие критических проблем. Дональд Трамп заявил, что американские запасы боеприпасов остаются самыми большими в мире, а оборонная промышленность работает рекордными темпами. В Пентагоне также заверили, что у армии достаточно ресурсов для выполнения любых задач.

В то же время, источники агентства отмечают, что военное руководство уже неоднократно предупреждало администрацию о необходимости скорейшего пополнения запасов, поскольку длительное истощение арсеналов может повлиять на готовность США реагировать на новые глобальные кризисы.

Также издание "Комментарии" сообщало – с топливом должно стать легче: Трамп назвал возможную дату полного открытия Ормузского пролива.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us-has-used-virtually-all-its-long-range-precision-missiles-during-iran-war-2026-08-04/
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