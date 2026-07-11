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США поставили Ірану ультиматум: Тегерану дали останній шанс уникнути нової великої війни

Адміністрація Трампа вимагає відкрити Ормузьку протоку та припинити атаки на торгові судна, попереджаючи про жорсткі наслідки

11 липня 2026, 09:10
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Кравцев Сергей

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила тиск на Іран, зажадавши від Тегерана публічно оголосити про відкриття Ормузької протоки і взяти на себе зобов'язання припинити атаки на комерційні судна. Як повідомляє Axios з посиланням на американських чиновників, на виконання цих вимог Вашингтон очікує вже після суботньої зустрічі міністрів закордонних справ Ірану та Оману в Маскаті.

США поставили Ірану ультиматум: Тегерану дали останній шанс уникнути нової великої війни

США. Фото: із відкритих джерел

За інформацією джерел, відповідне попередження було передано іранській стороні безпосередньо, а також через посередників у регіоні. У Білому домі вважають, що Тегеран порушив підписаний кілька тижнів тому меморандум про взаєморозуміння, продовживши обстріл цивільного судноплавства в районі стратегічно важливої протоки.

Американські чиновники наголошують, що відмова виконати таку просту вимогу поставить під сумнів здатність Ірану дотримуватися майбутніх домовленостей з більш складних питань, включаючи можливу нову угоду щодо ядерної програми.

При цьому у Вашингтоні стверджують, що після недавнього обміну ударами представники Ірану самі висловили готовність повернутися до переговорів та фактично визнали помилковість своїх дій. Проте офіційний Тегеран цю інформацію відкидає. Представник іранського МЗС Есмаїл Багаї заявив, що країна лише погодилася обговорити ситуацію на прохання катарських посередників, а не зверталася до США з ініціативою щодо поновлення діалогу.

В адміністрації Трампа вважають, що всередині іранського керівництва триває боротьба між прихильниками компромісу та жорсткішою лінією. Американські чиновники попереджають: якщо після переговорів у Маскаті Тегеран не оголосить про припинення атак на комерційні судна, Вашингтон готовий розглянути додаткові заходи тиску, які можуть призвести до нового протистояння на Близькому Сході.

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