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США поставили Украине красную линию после ударов в Черном море: от чего предостерегают

Вашингтон предостерег Киев от атак на нероссийские суда после инцидента с танкером, перевозившим казахстанскую нефть в Европу

25 июля 2026, 15:36
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Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Украину о недопустимости ударов по нероссийским судам в Черном море после атаки беспилотников, во время которой был поврежден танкер, зафрахтованный американской энергетической компанией Chevron. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц и источники, знакомые с ситуацией.

США поставили Украине красную линию после ударов в Черном море: от чего предостерегают

Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников

По информации издания, поводом для консультаций стала недавняя атака украинских дронов в районе Новороссийска. Среди пораженных судов оказался танкер, работавший на маршруте Каспийского трубопроводного консорциума (CPC). Именно через этот нефтепровод казахстанская нефть экспортируется в европейские страны, а Chevron владеет 15% акций консорциума и 50% одного из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана – Тенгиз.

После инцидента работа трубопровода была частично ограничена, что заставило Казахстан сократить добычу из-за нехватки мощностей для хранения нефти. Как отмечают источники WSJ, генеральный директор Chevron Майк Вирт провел встречу с представителями администрации Трампа, в ходе которой обсудил риски для американских инвестиций в регионе.

В Вашингтоне отмечают, что маршрут CPC имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Европы, поскольку позволяет поставлять казахстанскую нефть в обход России и уменьшает зависимость европейского рынка от российских энергоносителей.

Эксперты предполагают, что после сигнала из США Украина может пересмотреть список потенциальных целей в Черном море во избежание обострения отношений с ключевыми союзниками. В то же время, аналитики предупреждают, что повторные удары по этому маршруту могут заставить Chevron сократить добычу на месторождении Тенгиз, которое обеспечивает значительную часть мирового производства компании.

Также издание "Комментарии" сообщало – Сенат США готов: уже есть дата, когда могут принять "адские санкции" Грэма против РФ.



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Источник: https://www.wsj.com/business/energy-oil/chevron-is-trying-to-keep-its-kazak-assets-out-of-the-russia-ukraine-war-f76d8e6f
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