США поставили Україні червону лінію після ударів у Чорному морі: від чого застерігають

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила Україну про неприпустимість ударів по неросійських суднах у Чорному морі після атаки безпілотників, під час якої було пошкоджено танкер, зафрахтований американською енергетичною компанією Chevron. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців та джерела, знайомі з ситуацією.

Танкери з нафтою. Фото: із відкритих джерел

За інформацією видання, приводом для консультацій стала нещодавня атака українських дронів у районі Новоросійська. Серед уражених суден опинився танкер, який працював на маршруті Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC). Саме через цей нафтопровід казахстанська нафта експортується до європейських країн, а Chevron володіє 15% акцій консорціуму та 50% одного з найбільших нафтових родовищ Казахстану — Тенгіз.

Після інциденту робота трубопроводу була частково обмежена, що змусило Казахстан скоротити видобуток через нестачу потужностей для зберігання нафти. Як зазначають джерела WSJ, генеральний директор Chevron Майк Вірт провів зустріч із представниками адміністрації Трампа, під час якої обговорив ризики для американських інвестицій у регіоні.

У Вашингтоні наголошують, що маршрут CPC має стратегічне значення для енергетичної безпеки Європи, оскільки дозволяє постачати казахстанську нафту в обхід Росії та зменшує залежність європейського ринку від російських енергоносіїв.

Експерти припускають, що після сигналу зі США Україна може переглянути перелік потенційних цілей у Чорному морі, аби уникнути загострення відносин із ключовими союзниками. Водночас аналітики попереджають, що повторні удари по цьому маршруту можуть змусити Chevron скоротити видобуток на родовищі Тенгіз, яке забезпечує значну частину світового виробництва компанії.

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