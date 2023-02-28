США предупредил Китай о последствиях передачи оружия России

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Кравцев Сергей
Помощь Китая России будет иметь "трагические последствия" и вызовет вопросы со стороны других стран относительно политики Пекина. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет "Укринформ".
Нед Прайс. Фото: из открытых источников
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По его словам, это также было бы "очень четким сигналом для стран во всем мире о лживости заявлений Китая о том, что он не занимает ни одной стороны в этой войне". Потому что в таком случае, продолжил Прайс, китайцам придется отвечать на вопрос, почему тогда они предоставляют летальную помощь.
Представитель Госдепартамента США подчеркнул, что другие страны уже задают вопросы о том, почему КНР поддерживает Россию другими способами, в том числе оказывает экономическую, дипломатическую, политическую помощь, а также поддерживает Москву своей риторикой.
Отметим, ранее мы поинтересовались у экспертов, зачем Китаю понадобился "мирный план" прекращения войны в Украине – какой ход КНР будет следующим.
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Также издание "Комментарии" сообщало — в британской разведке рассказали, как потеря самолета в Мачулищах отобразится на воздушных операциях РФ.
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