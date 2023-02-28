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США предупредил Китай о последствиях передачи оружия России

Нед Прайс напомнил, что Китай публично заявил о нейтралитете относительно войны в Украине

сегодня, 10:42
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Автор:

Кравцев Сергей

Помощь Китая России будет иметь "трагические последствия" и вызовет вопросы со стороны других стран относительно политики Пекина. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет "Укринформ".

США предупредил Китай о последствиях передачи оружия России

Нед Прайс. Фото: из открытых источников

"Предоставление КНР любой летальной помощи России для ее применения в Украине было бы шагом с потенциально ужасными и трагическими последствиями, прежде всего, для народа Украины", – заявил Нед Прайс.


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По его словам, это также было бы "очень четким сигналом для стран во всем мире о лживости заявлений Китая о том, что он не занимает ни одной стороны в этой войне". Потому что в таком случае, продолжил Прайс, китайцам придется отвечать на вопрос, почему тогда они предоставляют летальную помощь.

Представитель Госдепартамента США подчеркнул, что другие страны уже задают вопросы о том, почему КНР поддерживает Россию другими способами, в том числе оказывает экономическую, дипломатическую, политическую помощь, а также поддерживает Москву своей риторикой.

"Все это вопросы, на которые должна ответить страна, которая заявляет о своем нейтралитете в этой жестокой агрессивной войне, в этом жестоком территориальном завоевании", — отметил представитель администрации США.

Отметим, ранее мы поинтересовались у экспертов, зачем Китаю понадобился "мирный план" прекращения войны в Украине – какой ход КНР будет следующим.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в британской разведке рассказали, как потеря самолета в Мачулищах отобразится на воздушных операциях РФ.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3676027-letalna-dopomoga-kitau-dla-rf-matime-dla-nogo-imidzevi-naslidki-u-sviti-derzdep.html
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