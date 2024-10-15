США предупредили Иран: этот шаг будет считаться актом войны

США заявили, что будут рассматривать любую попытку покушения на жизнь бывшего президента Дональда Трампа как акт войны. Такое предупреждение было направлено правительству Ирана, чтобы предотвратить любые возможные угрозы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что президент Джо Байден регулярно получает информацию об угрозах, связанных с Ираном, и дал поручение правительству раскрыть все возможные заговоры против бывших чиновников США.

"Если Иран нападет на любого из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить США или тех, кто служил раньше, Иран столкнется с серьезными последствиями", — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

Предвыборный штаб Трампа в сентябре сообщил, что разведка США предупредила лидера республиканцев о возможной угрозе со стороны Ирана.

Иран отрицает какое-либо вмешательство в дела США, в то же время обвиняя Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела страны, начиная с 1953 года, когда произошел государственный переворот при поддержке США, а также после убийства верховного военного командующего Ирана Касема Сулеймани в 2020 году. Тогдашний президент Трамп отдал приказ об ударе после получения информации о том, что Сулеймани планировал атаки на американских дипломатов и военных на Ближнем Востоке.

Белый дом сообщил, что США внимательно следят за любыми угрозами со стороны Ирана, подчеркивая, что любые нападения на американских граждан будут иметь "серьезные последствия". Байден также распорядился обеспечить внутренние службы всеми необходимыми ресурсами для защиты Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия не может самостоятельно ремонтировать собственные самолеты и обращается за помощью к своему союзнику.

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