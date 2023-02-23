США предупредили Китай о серьезных последствиях, если страна будет помогать России

Министр финансов США Джанет Йеллен рассказала, что Соединенные Штаты готовы применить санкции против китайских компаний, если азиатская страна будет оказывать поддержку России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото из открытых источников

Джанет Йеллен выступила с пресс-конференции в Индии рассказала, что Пекин получил от США предупреждение о "серьезной обеспокоенности" ситуацией о возможной отправке оружия и других товаров в Российскую Федерацию.

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"Мы четко дали понять, что предоставление материальной поддержки России или помощь с любым типом системного уклонения от санкций будет для нас очень серьезной проблемой", – утверждает министр финансов США.

Еллен подчеркнула, что США и дальше будут объяснять Пекину о последствиях санкций с которыми столкнутся компании из Китая.

"Мы, конечно, будем продолжать объяснять правительству Китая, компаниям и банкам в их юрисдикции правила по нашим санкциям и серьезные последствия, с которыми они столкнутся в случае их нарушения", — сказала Джанет Йеллен.

Такие заявления прозвучали от американского чиновника на фоне поездки главного китайского дипломата Ван I в Москву, где он заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией. Ван И отметил, что Соединенные Штаты не вправе указывать Китаю на внешние политические шаги и добавил, что Пекин не примет диктатуру от США.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о реакции Китая на замечания США по поставкам оружия в Россию.

Также "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты отреагировали на обвинения Китая о шпионаже.