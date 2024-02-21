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США предупредили союзников о ядерном оружии РФ в космосе. Когда его могут испытать

Белый дом предупредил союзников, что РФ может испытать ядерное оружие в космосе уже в этом году, сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что Россия пока на контакт по этому поводу не выходит

сегодня, 19:18
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации издания, Администрация президента Джо Байдена знала о том, что Россия разрабатывает ядерное оружие, которое может поражать спутники в космосе, и вела наблюдение за разработками. Однако вроде бы там не обнародовали информацию по этому поводу, поскольку опасались, что она будет раздражать российского диктатора Владимира Путина.

США предупредили союзников о ядерном оружии РФ в космосе. Когда его могут испытать

РФ готовится применить ядерное оружие в космосе

Как сообщает издание, Администрация Байдена также пыталась начать переговоры с Россией, чтобы отговорить ее от попыток запустить космическое оружие с ядерным потенциалом. Пока неизвестно, имела ли РФ с США контакты по этому поводу. Однако, как отмечают источники издания, после того как информация о ядерном оружии России в космосе стала известна широким массам, Кремль не инициировал переговоры по этому поводу.

"Разведданные указывали, что Россия планирует начать испытание устройства-противоспутникового оружия космического базирования с ядерным потенциалом. Раскрытие информации – это опровержение от администрации Байдена, что она слишком медлила с распространением информации об усилиях России",
— указан в материале.

Западные журналисты подчеркивают, что в Соединенных Штатах все больше опасаются того, что РФ продолжит испытывать противоспутниковое ядерное оружие космического базирования.

"Если бы России удалось совершить запуск, это продемонстрировало бы, что оно способно взорвать ядерное оружие в космосе и повредить спутники, на которые полагаются США и другие страны для связи, интернета и военных операций"
, – подчеркивает издание.

После того как риски того, что Россия запустит ядерное оружие в космосе, начали расти, США решили поделиться  информацией со своими законодателями.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 14 февраля глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил о "серьезной угрозе национальной безопасности США" . Американские СМИ выяснили, что предупреждение связано с попытками России разработать противоспутниковое ядерное оружие для использования в космосе. Вместе с тем в РФ опровергли данную информацию.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-21/china-tightens-grip-on-stocks-with-net-sale-ban-at-open-close?srnd=premium-europe
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