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США прекратили поставки оружия в Украину: какая причина

Штаты остановили поставки вооружения украинской армии

11 января 2024, 23:44
Автор:
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Марьян Ощановский
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США прекратили поставки оружия и военной техники в Украину. Об этом на брифинге 11 января заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает портал "Комментарии".

США прекратили поставки оружия в Украину: какая причина

США - ключевой союзник Украины. Фото из открытых источников

По словам американского чиновника, соответствующее решение правительство США приняло из-за отсутствия бюджетных средств на программы военной поддержки Украины.

"Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, в поддержку которого у нас было финансирование", – заявил Джон Кирби.

Вашингтон сможет возобновить поставки вооружения Киеву только после того, как Конгресс США примет решение о выделении макрофинансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре 2023 года на временно оккупированном Крымском полуострове в результате шторма были повреждены тысячи домов. Однако российские захватчики до сих пор не выплатили компенсацию за разрушение пострадавшим крымчанам. Оккупационная администрация пообещала выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей, что в пересчете на гривны составляет всего 4,2 тысячи гривен. Однако даже это ничтожное обещание оккупационная администрация не выполнила. Российские захватчики в очередной раз продемонстрировали безразличие к проблемам местных жителей.

"Комментарии" также сообщали, что Латвия возглавит "коалицию дронов" в рамках формата "Рамштайн", в который входят страны, оказывающие военную поддержку Украине. Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия примет ключевую роль в "коалиции дронов" в рамках формата "Рамштайн". Беспилотники   станут одной из сфер сотрудничества в рамках меморандума о военном сотрудничестве .



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_09i2bs0MZk
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