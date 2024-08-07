США пригрозили Эрдогану "последствиями": как Турция помогает России в войне

Вашингтон предупредил Анкару о "последствиях", если страна не ограничит экспорт в Россию американской военной техники, которая является жизненно важной для военной машины Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times", со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника департамента торговли.

США и Турция. Фото из открытых источников

Отмечается, что недавно помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод встретился с турецкими чиновниками и руководителями в Анкаре и Стамбуле в рамках мероприятий по пресечению незаконной торговли. Его послание заключалось в том, что Турция должна больше работать, чтобы обуздать торговлю чипами американского происхождения и другими компонентами.

"Нам нужна Турция, чтобы помочь нам остановить незаконный поток американских технологий в Россию. Нам нужно увидеть прогресс, причем быстрый, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет другого выбора, кроме как наложить последствия на тех, кто уклоняется от нашего экспортного контроля", – сказал Аксельрод в заявлении для "Financial Times".

Аксельрод также сказал турецкому правительству, что эта торговля является "насущной проблемой", и призвал Анкару "принять и обеспечить выполнение запрета на перевозку контролируемых США товаров в Россию". Он добавил, что Москва "пытается использовать торговую политику Турции", чтобы получить доступ к американским товарам.

Министерство торговли США уже добавило 18 турецких компаний в свой "список организаций" в рамках этой торговли. Министерство финансов отдельно наложило санкции на многочисленные турецкие компании за якобы поставки военно-промышленного комплекса России.

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