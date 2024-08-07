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США пригрозили Эрдогану "последствиями": как Турция помогает России в войне

США обеспокоены, что чипы американского происхождения и другие компоненты попадают через Турцию в РФ

сегодня, 11:24
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Кравцев Сергей

Вашингтон предупредил Анкару о "последствиях", если страна не ограничит экспорт в Россию американской военной техники, которая является жизненно важной для военной машины Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times", со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника департамента торговли.

США пригрозили Эрдогану "последствиями": как Турция помогает России в войне

США и Турция. Фото из открытых источников

Отмечается, что недавно помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод встретился с турецкими чиновниками и руководителями в Анкаре и Стамбуле в рамках мероприятий по пресечению незаконной торговли. Его послание заключалось в том, что Турция должна больше работать, чтобы обуздать торговлю чипами американского происхождения и другими компонентами.

"Нам нужна Турция, чтобы помочь нам остановить незаконный поток американских технологий в Россию. Нам нужно увидеть прогресс, причем быстрый, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет другого выбора, кроме как наложить последствия на тех, кто уклоняется от нашего экспортного контроля", – сказал Аксельрод в заявлении для "Financial Times".

Аксельрод также сказал турецкому правительству, что эта торговля является "насущной проблемой", и призвал Анкару "принять и обеспечить выполнение запрета на перевозку контролируемых США товаров в Россию". Он добавил, что Москва "пытается использовать торговую политику Турции", чтобы получить доступ к американским товарам.

Министерство торговли США уже добавило 18 турецких компаний в свой "список организаций" в рамках этой торговли. Министерство финансов отдельно наложило санкции на многочисленные турецкие компании за якобы поставки военно-промышленного комплекса России.

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