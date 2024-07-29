Кто выиграл от войны в Украине: Эрдоган набросился с критикой на Запад

Война РФ против Украины принесла много горя. В выигрыше от нее оказались только "западные военные бароны". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал турецкий президент Реджей Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Никто не выиграл от этого кровопролития, кроме западных военных баронов. Они подливают масло в огонь и делают все возможное, чтобы разжечь его. Мы работаем над установлением мира и стабильности", — заявил Эрдоган.

По его словам, Анкара с первого дня войны в Украине предпринимала шаги по ее завершению. Президент Турции напомнил, что именно турки предотвратили распространение огня на Черное море, следуя сбалансированной политике и действуя справедливо между своими двумя соседями. Зерновое соглашение стало первым этапом на пути к миру.

Следует отметить, что Реджеп Эрдоган в последнее время сделал ряд громких заявлений. В одном из них он пригрозил вторгнуться в Израиль, чтобы поддержать палестинцев. Глава МИД Израиля Исраэль Кац уже сравнил его с иракским диктатором Саддамом Хусейном. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Читайте также на портале "Комментарии" - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна заинтересована в возобновлении работы Черноморского зернового коридора. И именно эта тема была ключевой во время его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Эрдоган сообщил во время подхода к СМИ по прибытию с саммита НАТО в США, пишет турецкое агентство Anadolu.

Президент Турции подтвердил, что обсуждал эти вопросы на полях саммита НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы хотим работать с украинской стороной, я надеюсь, что мы сможем снова работать с этим коридором", – отметил Эрдоган.



