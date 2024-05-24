США принимают странные решения в войне в Украине: чего боится Байден

Американцы просто издеваются, когда не разрешают использовать их оружие, чтобы бить по территории РФ, считает Александр Кочетков. По его словам, враг знает об этих ограничениях, поэтому, например, спокойно концентрирует войска на своей территории вне досягаемости украинской артиллерии, подгоняет бронетехнику, проводит обучение, готовит ударный кулак. А потом, добавляет эксперт, максимально подготовленный, пересекает нашу границу.

Джо Байден

При этом, отмечает Кочетков, об этом на неофициальном уровне говорят даже эксперты НАТО.

Впрочем, как отмечает эксперт, странные решения Белого дома напрямую связаны с президентскими выборами, которые должны пройти в ноябре. При этом оба кандидата имеют почти одинаковые результаты соцопроса, и поэтому каждый процент будет играть важную роль.

Как отметил Кочетков, на самом деле Белый дом не боится каких-либо масштабных действий от террористической России, он боится "подлости".

"Он ожидает, что Путин по непреодолимой чекистской привычке попытается совершить резонансную брезгливую месть чужими руками. Например, даст денег какому-нибудь прокси Ирана, и те совершат нападение на американское посольство или военную базу. Будут жертвы среди граждан США. И будет сокрушительная критика от республиканцев и Дональда Трампа за безрассудные действия. И это повлияет на предвыборные расклады",

– считает эксперт.

По его мнению, именно такого сценария Белый дом хочет избежать настолько, что даже придерживает своих союзников, как, например, Британию, которая "мягко отозвала" свое разрешение на использование оружия за пределами Украины. Эксперт говорит, что Штаты очень не хотят, чтобы союзники их в чем-то опережали и на этом фоне Вашингтон выглядел нерешительным.

То есть, подчеркивает эксперт, в задержке со снабжением оружия, что в запрете использовать НАТОвское оружие по военным объектам врага виновата политика, а именно: выборы в США. Соответственно, добавляет эксперт Украина сможет получить разрешение бить американским оружием по РФ после американских выборов, или после саммита в Швейцарии, как определенное вознаграждение за "уступчивость".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил , что украинцы уже используют американское оружие для ударов по РФ.



