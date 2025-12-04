США приостановили некоторые санкции против «Лукойла»: что известно

Министерство финансов США продлило действие временного разрешения, позволяющего зарубежным автозаправочным сетям российской компании "ЛУКойл" и в дальнейшем работать без применения полного пакета санкций.

Речь идет о продлении так называемой генеральной лицензии, позволяющей АЗС, связанным с "Лукойлом" и расположенным за пределами России, осуществлять операционную деятельность в обычном режиме. Об этом официально сообщил Минфин США.

Согласно новому решению, генеральная лицензия будет действовать до конца апреля 2026 года.

В Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) объяснили, что такое решение было принято для уменьшения потенциальных негативных последствий для потребителей и компаний-поставщиков, зависящих от стабильной работы рынка горючего.

"ЛУКойл" владеет значительным количеством активов за рубежом: от долей в нефтеперерабатывающих заводах в странах Европы до инфраструктурных объектов в Ираке и Казахстане. Кроме того, компания располагает сетью автозаправочных станций в США, Бельгии, Румынии и ряде других государств.

По мнению американской стороны, немедленная и полная блокировка деятельности компании за рубежом могла бы спровоцировать перебои с поставкой горючего на локальных рынках и привести к дестабилизации цен.

В то же время в Минфине США заверили, что сами санкции против "Лукойла" и "Роснефти", введенные Соединенными Штатами 21 ноября, остаются в полном объеме. Предоставленная лицензия относится исключительно к розничной сети АЗС за пределами России и никоим образом не отменяет других ограничений по деятельности этих компаний.

Первый крупный пакет ограничений против ключевых российских нефтяных компаний был введен в ноябре 2025 года. Его целью было сокращение поступлений в бюджет РФ от экспорта энергоносителей.

После введения санкций некоторые международные партнеры США выражали обеспокоенность по поводу возможных перебоев в обеспечении рынков горючим, учитывая масштаб и интегрированность активов "Лукойла" в разных странах. Именно это и явилось одной из причин, почему OFAC решило временно разрешить работу розничного сегмента компании.

Как ранее писал портал "Комментарии", подсанкционный российский нефтяной гигант "Лукойл" объявил, что его международные активы, принадлежащие LUKOIL International GmbH, будут проданы компании Gunvor. В компании акцентировали, что продажа связана с ограничительными мерами США, введенными против "Лукойла" и его дочерних структур.