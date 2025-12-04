США призупинили деякі санкції проти «Лукойлу»: що відомо

Міністерство фінансів США продовжило дію тимчасового дозволу, який дає змогу закордонним автозаправним мережам російської компанії "Лукойл" і надалі працювати без застосування повного пакета санкцій.

Раніше США запровадили санкції проти «Лукойлу». Фото: з відкритих джерел

Йдеться про продовження так званої генеральної ліцензії, що дозволяє АЗС, які пов’язані з "Лукойлом" та розташовані за межами Росії, здійснювати операційну діяльність у звичайному режимі. Про це офіційно повідомив Мінфін США.

Згідно з новим рішенням, генеральна ліцензія діятиме до кінця квітня 2026 року.

В Управлінні з контролю за іноземними активами (OFAC) пояснили, що таке рішення ухвалили для зменшення потенційних негативних наслідків для споживачів та компаній-постачальників, які залежать від стабільної роботи ринку пального.

"Лукойл" володіє значною кількістю активів за кордоном: від часток у нафтопереробних заводах у країнах Європи до інфраструктурних об’єктів в Іраку та Казахстані. Крім того, компанія має мережу автозаправних станцій у США, Бельгії, Румунії та низці інших держав.

На думку американської сторони, негайне та повне блокування діяльності компанії за кордоном могло б спровокувати перебої з постачанням пального на локальних ринках і призвести до дестабілізації цін.

Водночас у Мінфіні США запевнили, що самі санкції проти "Лукойлу" та "Роснєфті", запроваджені Сполученими Штатами 21 листопада, залишаються чинними у повному обсязі. Надана ліцензія стосується винятково роздрібної мережі АЗС за межами Росії і жодним чином не скасовує інших обмежень щодо діяльності цих компаній.

Перший великий пакет обмежень проти ключових російських нафтових компаній був введений у листопаді 2025 року. Його метою було скорочення надходжень до бюджету РФ від експорту енергоносіїв.

Після запровадження санкцій деякі міжнародні партнери США висловлювали занепокоєння через можливі перебої у забезпеченні ринків пальним, зважаючи на масштаб та інтегрованість активів "Лукойлу" у різних країнах. Саме це й стало однією з причин, чому OFAC вирішило тимчасово дозволити роботу роздрібного сегмента компанії.

Як раніше писав портал "Коментарі", підсанкційний російський нафтовий гігант "Лукойл" оголосив, що його міжнародні активи, що належать LUKOIL International GmbH, буде продано компанії Gunvor. У компанії акцентували, що продаж пов'язаний з обмежувальними заходами США, введеними проти "Лукойлу" та його дочірніх структур.