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США проведут в Европе ежегодные военные учения

Обучение должно гарантировать союзникам защиту континента от агрессии

сегодня, 18:18
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Автор:

Моесеенко Валентина

США проведут масштабные ежегодные военные учения Defender 23 в Европе и Африке с участием 26 стран-союзников, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишут "Комментарии".

США проведут в Европе ежегодные военные учения

Военные учения Defender 23 состоятся при участии 26 стран-союзников

Она рассказала, что маневры будут стартовать 22 апреля и продлятся почти два месяца, участие в них примут 9 тысяч военнослужащих США и около 17 тысяч военнослужащих из других государств, в том числе ЕС, Великобритании, Молдовы, Румынии, Армении и Грузии.


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"Обучение будет сосредоточено на стратегическом развертывании Вооруженных сил США, использовании готовых запасов армии и взаимодействии с европейскими союзниками и партнерами", — сказала Сингх.

Учения Defender 23 проводятся под руководством Сухопутных сил США в Европе и Африке с 2021 года.

"Учебы призваны продемонстрировать способность американских войск быстро развертывать надежные войска и оборудование, чтобы гарантировать союзникам сдерживание тех, кто может угрожать миру в Европе, и защиту континента от агрессии" и показать "способность вести широкомасштабные наземные боевые операции на нескольких театрах боевых действий ", – сообщает Минобороны США.

Накануне в Пентагоне рассказали, что сейчас идет закупка оборудования, необходимого для начала тренировок украинцев на боевых танках Abrams, а в новый пакет военной помощи США для Украины в 2,6 миллиарда долларов войдут мобильные реактивные системы с лазерной наводкой помогут украинцам противодействовать дронам-камикадзе, в том числе иранским Shahed.

  Напомним, "Комментарии" писали, что украинская война похожа на гражданскую войну в Испании 1930-х годов. Это испытательная площадка для новых видов боевых действий. И это не только технология или тактика. Это также и наемники – армии наемников.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в американский Сенат законодатели от обеих ведущих партий США внесли законопроекта о безопасности в Черноморском регионе 2023 года.

Читайте на сайте "Комментарии" — известные результаты учений украинских пилотов на истребителях F-16 в США.



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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/7038793.html
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