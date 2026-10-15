США рассматривают возможность сбросить на Иран "мать всех бомб"

Военные США разработали новые варианты возможных ударов по Ирану, включая атаки на энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты. Среди рассматриваемых сценариев, по информации CNN со ссылкой на источники, фигурирует применение сверхмощной авиабомбы GBU-43/B MOAB, известной как "мать всех бомб".

Бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB). Фото: из открытых источников

Один из вариантов предусматривает удары по значительному числу энергетических объектов Ирана. Другой связан с потенциальной атакой на район горы Пикакс, где, по оценкам США и Израиля, могут находиться компоненты иранской ядерной программы. Дональд Трамп ранее неоднократно угрожал нанести удар по этому району, заявляя, что Вашингтон намерен не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

MOAB считается крупнейшей неядерной авиабомбой в арсенале США. Ее возможное применение против Ирана стало бы серьезным шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Вместе с тем, как отмечают источники CNN, остаются вопросы относительно того, сможет ли такой удар обеспечить достижение заявленных стратегических целей и повлиять на баланс сил.

По данным телеканала, в последние недели советники Белого дома проводили встречи, на которых обсуждались различные варианты дальнейших действий против Ирана. При этом наличие военных сценариев не означает, что решение об их реализации уже принято.

Публичные заявления американского президента также не дают окончательного ответа. Трамп ранее говорил, что не намерен предпринимать новые шаги до промежуточных выборов в США. Однако некоторые его советники в частном порядке, по данным CNN, не были уверены, что это заявление следует считать окончательным.

Таким образом, Вашингтон продолжает прорабатывать возможные варианты давления на Тегеран, но пока остается неясным, перерастут ли военные планы в новую операцию. Ключевыми факторами станут решение президента, оценка рисков эскалации и способность предполагаемых ударов достичь заявленных целей.

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