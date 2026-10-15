США розглядають можливість скинути на Іран "мати всіх бомб"

Військові США розробили нові варіанти можливих ударів по Ірану, включаючи атаки на енергетичну інфраструктуру та ядерні об'єкти. Серед сценаріїв, за інформацією CNN з посиланням на джерела, фігурує застосування надпотужної авіабомби GBU-43/B MOAB, відомої як "мати всіх бомб".

Бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB). Фото: із відкритих джерел

Один із варіантів передбачає удари по значній кількості енергетичних об'єктів Ірану. Інший пов'язаний із потенційною атакою на район гори Пікакс, де, за оцінками США та Ізраїлю, можуть бути компоненти іранської ядерної програми. Дональд Трамп раніше неодноразово погрожував завдати удару по цьому району, заявляючи, що Вашингтон має намір не допустити появи у Тегерана ядерної зброї.

MOAB вважається найбільшою неядерною авіабомбою у арсеналі США. Її можливе застосування проти Ірану стало серйозним кроком до подальшої ескалації конфлікту. Водночас, як зазначають джерела CNN, залишаються питання щодо того, чи зможе такий удар забезпечити досягнення заявлених стратегічних цілей та вплинути на баланс сил.

За даними телеканалу, останніми тижнями радники Білого дому проводили зустрічі, на яких обговорювалися різні варіанти подальших дій проти Ірану. При цьому наявність військових сценаріїв не означає, що рішення щодо їх реалізації вже прийняте.

Публічні заяви американського президента також не дають остаточної відповіді. Трамп раніше говорив, що не має наміру робити нові кроки до проміжних виборів у США. Однак деякі його радники в приватному порядку, за даними CNN, не були впевнені, що цю заяву слід вважати остаточною.

Таким чином, Вашингтон продовжує опрацьовувати можливі варіанти тиску на Тегеран, але поки залишається незрозумілим, чи військові плани переростуть у нову операцію. Ключовими чинниками стануть рішення президента, оцінка ризиків ескалації та здатність передбачуваних ударів досягти заявлених цілей.

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