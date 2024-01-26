США разместят в Британии ядерное оружие: подробности

США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. Причиной является рост угрозы со стороны России. Об этом сообщает The Telegraph, передает портал "Комментарии".

США разместят ядерное вооружение в Британии. Фото из открытых источников

Как пишет издание, США намерены разместить ядерные боеголовки на авиабазе RAF Лейкенхит в графстве Суффолк.

Сообщается, что Пентагон также заказал новое оборудование для базы, в том числе баллистические щиты, предназначенные для защиты военнослужащих.

По информации издания, в RAF Лейкенхит, по всей видимости, будут размещены гравитационные бомбы B61-12, имеющие переменную мощность до 50 килотонн. Это в три раза больше мощности атомной бомбы, которую в 1945 году сбросили на японский город Хиросима.

Отмечается, что возвращение американского оружия в Великобританию является частью общенатовской программы развития и модернизации ядерных объектов в ответ на усиление напряженности в отношениях с РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.