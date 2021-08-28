США сделала выводы по "лабораторной" версии происхождения коронавируса: что произошло

Разведсообщество США в своем докладе о происхождении коронавируса пришло к выводу, что он не был разработан в качестве биологического оружия. Кроме того, недавно представитель Пентагона высокого ранга впервые с момента вступления в должность президента США Джо Байдена провел переговоры с китайскими военными. С чем может быть связана такая "потеплевшая" позиция США по отношению к КНР? На этот вопрос постарался ответить изданию "Комментарии-Украина" доктор политических наук Валентин Якушик:

Коронавирус (фото из открытых источников)

"Ставшие уже привычными взаимные обвинения США и Китая в ответственности за "искусственное создание" и/или "преднамеренное распространение" коронавирусной инфекции – это важная составляющая активной геополитической борьбы в современном мире между важнейшими её субъектами – двумя ведущими сверхдержавами. Проблематика выяснения корней нынешнего коронавирусного кризиса многоуровнева и многоаспектна.

Обозначим некоторые из этих уровней и аспектов:

1. Фундаментальные научные исследования микробиологов и закрепление их результатов в информационном поле.

2. Прикладные разработки микробиологов в сфере здравоохранения и в сфере реального и потенциального бактериологического оружия и противодействия ему.

3. Организационные мероприятия в сфере безопасности работы с микробиологическими материалами (в частности, с опасными болезнетворными вирусами и бактериями), поддержание сети санитарно-эпидемиологических станций и адекватной системы здравоохранения.

4. В рамках геополитической и геоэкономической борьбы – политехнологическая и агентурная работа по провоцированию и раскрутке кампаний в органах массовой информации, в сфере следственных и судебных процедур, а также практически безапелляционных "стигматизирующих" процедур внесудебного "назначения ответственными" ("подсанкционными") – разнообразных процедур, направленных против политических и экономических конкурентов и/или противников.

5. Общеконцептуальная, в том числе конспирологическая деятельность по формированию в массовом сознании образа циничного и жестокого противника.

Но есть и серьёзная, системная практическая работа в рамках стратегии "докопаться до истины", при которой непредвзято исследуется состояние дел на всех этих и других уровнях, в их различных аспектах.

Некоторые нынешние коррективы в ранее практически однозначной "наступательной" позиции США, заключавшейся в обвинении властей КНР во всех мыслимых и немыслимых грехах, связанных с появлением и распространением ковида-19, а теперь смягчение антикитайской риторики, теоретическое допущение разнообразных причин появления опасного коронавируса, могут быть вызваны двумя основными факторами.

Первый: на нынешнем "постафганском" этапе США нужна некоторая передышка в геополитической борьбе для того чтобы перегруппировать свои собственные и союзные силы, определиться с новыми приоритетами и тактикой действий.

Второй: возможной тенденцией к постепенному отходу президента Джозефа Байдена от прежней стратегии бескомпромиссного глобального противостояния с Китаем и возвращением к политике поиска компромиссов не только с Россией, но и с КНР".

Напомним, ученые из Мичиганского университета провели масштабное исследование состояния людей, которые в конце прошлого года переболели коронавирусом. Большинство из них до сих пор имеют симптомы этой болезни различной степени тяжести. Об этом сообщает издание Journal of Hospital Medicine.

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