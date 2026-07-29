США сделали первый шаг к самому болезненному удару по Кремлю: детали

Сенат Соединенных Штатов дал старт продвижению одного из самых масштабных санкционных законопроектов против России за последние годы. В ходе процедурного голосования документ поддержали 86 сенаторов, что открыло путь к его полноценному рассмотрению и последующему окончательному голосованию.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Законопроект, над которым работал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм, предусматривает расширение санкционного давления не только на российских чиновников, но и на государства, которые продолжают покупать российские энергоресурсы или помогают Москве обходить действующие ограничения.

После завершения дебатов и рассмотрения всех поправок Сенат должен провести финальное голосование. Если документ получит окончательное одобрение, его направят в Палату представителей. После поддержки обеими палатами Конгресса закон останется подписать президенту США Дональду Трампу.

Одной из наиболее резонансных норм проекта является предоставление президенту США права вводить пошлины до 100% на импорт товаров из стран, которые остаются крупными покупателями российской нефти и газа. Под действие этой меры потенциально могут попасть Индия, Япония и отдельные государства Европейского союза.

Авторы документа рассчитывают, что подобный механизм усилит экономическое давление на Москву и заставит ее столкнуться с дополнительными финансовыми потерями. Кроме того, Вашингтон получит более широкий инструментарий для борьбы со схемами обхода международных санкций.

Поддержка законопроекта столь значительным большинством сенаторов свидетельствует о сохраняющемся двухпартийном консенсусе в вопросе усиления давления на Россию.

Читайте также на портале "Комментарии" - Дональд Трамп сделал важное заявление о встрече с Владимиром Зеленским.



