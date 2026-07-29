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США зробили перший крок до найболючішого удару по Кремлю: деталі

86 сенаторів підтримали початок розгляду законопроекту, який передбачає жорсткі обмеження проти Росії та її торгових партнерів

29 липня 2026, 07:22
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Кравцев Сергей

Сенат Сполучених Штатів дав старт просуванню одного з наймасштабніших санкційних законопроектів проти Росії за останні роки. Під час процедурного голосування документ підтримали 86 сенаторів, що відкрило шлях до його повноцінного розгляду та подальшого остаточного голосування.

США зробили перший крок до найболючішого удару по Кремлю: деталі

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Законопроект, над яким працював покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем, передбачає розширення санкційного тиску не лише на російських чиновників, а й на держави, які продовжують купувати російські енергоресурси або допомагають Москві обходити обмеження.

Після завершення дебатів та розгляду всіх поправок Сенат має провести фінальне голосування. Якщо документ отримає остаточне схвалення, його направлять до Палати представників. Після підтримки обома палатами Конгресу закон залишиться підписати президенту США Дональду Трампу.

Однією з найбільш резонансних норм проекту є надання президенту США права вводити мита до 100% на імпорт товарів із країн, що залишаються великими покупцями російської нафти та газу. Під дію цього заходу потенційно можуть потрапити Індія, Японія та окремі держави Європейського Союзу.

Автори документа розраховують, що подібний механізм посилить економічний тиск на Москву та змусить її зіткнутися з додатковими фінансовими втратами. Крім того, Вашингтон отримає ширший інструментарій для боротьби зі схемами обходу міжнародних санкцій.

Підтримка законопроекту настільки значною більшістю сенаторів свідчить про двопартійний консенсус, що зберігається, у питанні посилення тиску на Росію.

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