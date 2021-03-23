США снова требуют от Турции отказаться от российских С-400

США намерены снова требовать от Турции отказаться от использования российских комплексов С-400. Об этом заявил временный поверенный США по делам НАТО Дуглас Джонс, передает Sputniknews.

Ракетные комплексы ( фото из открытых источников)

Отмечается, что эксплуатацию стоит прекратить как на двустороннем уровне, так и через совместное членство в Североатлантическом альянсе.

США в дальнейшем будут работать в рамках Альянса над продвижением по этому вопросу.

"Мы продолжим обсуждать с Турцией вопросы, связанные с С-400, как через наши двусторонние контакты с Турцией, так и в пределах НАТО", — отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты в дальнейшем работать в рамках Альянса над продвижением по этому вопросу.

Напомним, в Турции идут переговоры с Россией о приобретении второй партии зенитно-ракетного комплекса С-400. Как считает турецкий глава, несмотря на американские санкции, которые были введены для того, чтобы турция не покупала у России данные комплексы, в конце этого месяца запланирован новый раунд переговоров с россиянами. Что касается возможной реакции со стороны Америке, турецкий лидер заявил, что Анкара не станет спрашивать ни у кого разрешения. В то же время, Эрдоган выразил надежду на позитивные шаги нового президента США Джо Байдена в отношении Турции.

армия Турции испытывала радиолокационные системы ракетных комплексов С-400 российского производства. Об этом сообщает CNN Turk, ссылаясь на источники в военном ведомстве. Испытания прошли в предместьях Анкары на авиабазе Мюртед, в них приняли участие различные воздушные суда.

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