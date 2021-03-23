США снова требуют от Турции отказаться от российских С-400

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Ольга Чародий
США намерены снова требовать от Турции отказаться от
использования российских комплексов С-400. Об этом заявил временный поверенный
США по делам НАТО Дуглас Джонс, передает Sputniknews.
Ракетные комплексы ( фото из открытых источников)
Отмечается, что эксплуатацию стоит прекратить как на
двустороннем уровне, так и через совместное членство в Североатлантическом
альянсе.
США в дальнейшем будут работать в рамках Альянса над
продвижением по этому вопросу.
При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты в дальнейшем
работать в рамках Альянса над продвижением по этому вопросу.
Как сообщали ранее армия Турции испытывала радиолокационные системы ракетных комплексов С-400 российского производства. Об этом сообщает CNN Turk, ссылаясь на источники в военном ведомстве. Испытания прошли в предместьях Анкары на авиабазе Мюртед, в них приняли участие различные воздушные суда.
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