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Главная Новости Мир США США снова требуют от Турции отказаться от российских С-400
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США снова требуют от Турции отказаться от российских С-400

США в дальнейшем будут работать в рамках Альянса над продвижением по этому вопросу

сегодня, 02:34
Автор:

Ольга Чародий

США намерены снова требовать от Турции отказаться от использования российских комплексов С-400. Об этом заявил временный поверенный США по делам НАТО Дуглас Джонс, передает Sputniknews.

США снова требуют от Турции отказаться от российских С-400

Ракетные комплексы ( фото из открытых источников)

Отмечается, что эксплуатацию стоит прекратить как на двустороннем уровне, так и через совместное членство в Североатлантическом альянсе.

США в дальнейшем будут работать в рамках Альянса над продвижением по этому вопросу.

"Мы продолжим обсуждать с Турцией вопросы, связанные с С-400, как через наши двусторонние контакты с Турцией, так и в пределах НАТО", — отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты в дальнейшем работать в рамках Альянса над продвижением по этому вопросу.

 Напомним, в Турции идут переговоры с Россией о приобретении второй партии зенитно-ракетного комплекса С-400. Как считает  турецкий  глава, несмотря на американские санкции,  которые были введены для того, чтобы  турция  не покупала у России данные комплексы, в конце этого месяца  запланирован новый раунд переговоров с  россиянами. Что касается возможной реакции со стороны Америке, турецкий лидер заявил, что Анкара не станет спрашивать ни у кого разрешенияВ то же время, Эрдоган выразил надежду на позитивные шаги нового президента США Джо Байдена в отношении Турции.

Как сообщали ранее армия Турции испытывала радиолокационные системы ракетных комплексов С-400 российского производства. Об этом сообщает CNN Turk, ссылаясь на источники в военном ведомстве. Испытания прошли в предместьях Анкары на авиабазе Мюртед, в них приняли участие различные воздушные суда.



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Источник: https://sputniknews.com/world/202103221082420536-us-seeks-further-dialogue-with-turkey-on-s-400-bilaterally-and-through-nato-diplomat-says/
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