Президент США Дональд Трамп назвал фейком новость The Wall Street Journal о разрешении США на использование Украиной дальнобойных западных ракет по России. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Удары по России. Фото: из открытых источников

"История The Wall Street Journal о якобы разрешении США Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов в глубь России – ФЕЙКОВАЯ НОВОСТЬ! США не имеют никакого отношения к этим ракетам – откуда бы они ни поступили и что бы Украина с ними ни делала!", – отметил глава Белого дома.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация Дональда Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками, что позволило Киеву расширить атаки на цели внутри России.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор откровенно тянет время, выставляя американского лидера в Дональда Трампа не в очень хорошем свете перед всем миром. Для того, чтобы показать Путину, что это опасная тактика Трампу нужно отправить украинцам то оружие, которое они давно просят у Штатов и ввести вторичные санкции, в первую очередь, против Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет New York Post.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о передаче дальнобойных ракет от США зависит от президента Дональда Трампа. По его словам, между ними состоялся "очень продуктивный диалог".

Владимир Зеленский по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене пообщался с журналистами, где рассказал, что продолжаются переговоры о возможности Украины получить американские дальнобойные ракеты. Однако окончательное слово остается за Трампом.



