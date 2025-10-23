США зняли обмеження на удари ЗСУ по РФ далекобійними ракетами: відповідь Трампа

Президент США Дональд Трамп назвав фейком новину The Wall Street Journal про дозвіл США на використання Україною далекобійних західних ракет по Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

"Історія The Wall Street Journal про нібито дозвіл США Україні використовувати далекобійні ракети для ударів у глиб Росії – ФЕЙКОВА НОВИНА! США не мають жодного стосунку до цих ракет – звідки б вони не надійшли й що б Україна з ними не робила!", — зазначив глава Білого дому.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація Дональда Трампа зняла ключове обмеження щодо використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками, що дозволило Києву розширити атаки на цілі всередині Росії.

