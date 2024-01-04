США собираются утилизировать сотни ракет ATACMS, которые можно передать Украине

Экс-советник Валерия Залужного Дэниел Райс заявил, что США планирует утилизировать значительные запасы ракет ATACMS. Причиной этого Райс назвал истечение срока годности у дальнобойных ракет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Newsweek.

Ракета ATACMS запущена из HIMARS. Фото из открытых источников

В американской прессе в октябре 2023 года заявили, что США передали небольшую партию из 20 ракет ATACMS Украине, которые были мгновенно использованы для ударов по российским базам. Президент Зеленский отметил ракеты и указал, что они хорошо "зарекомендовали себя".



Однако Дэниел Райс рассказал, что Lockheed Martin, производящая ракеты ATACMS, собирается их уничтожить за большие средства американских налогоплательщиков, вместо того, чтобы отправить это "великолепное легальное высокоточное кассетное оружие" в Украину. По словам бывшего советника Залужного, несмотря на истечение срока годности, это оружие может быть использовано в войне.

"Они работают. Все оружие со временем заменяют лучшим, смертоносным и экономически эффективным оружием. Эти ракеты добавляют дальности, точности и убийственности, которых у Украины нет", — сказал Райс.

Подобное мнение высказал американский генерал Бен Ходжес, отметивший, что ракеты ATACMS можно использовать годы после окончания даты эксплуатации. Кроме того, Ходжес отмечает, что "не отправлять ATACMS на основе срока годности – это политическое решение, а не вопрос безопасности" и добавляет, что нет веских причин не делать поставки ракет Украине.

Научный сотрудник аналитического центра Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц считает, что Украина могла бы использовать "десятки тысяч" устаревших американских ракет, в том числе и ATACMS, с помощью установки HIMARS и помешать российским поставкам из Крыма. Кроме того, главными целями в таком случае стали бы российские базы, военная инфраструктура и войска РФ на обширной территории попадания ракет.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Австралия уничтожает вертолеты, которые хотела купить Украина.



Также "Комментарии" писали о заявлении из Белого дома, в котором рассказали, есть ли широкомасштабная коррупция и злоупотребления со стороны украинской армии по поводу американской помощи Украине.

