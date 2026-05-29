США сорвались на жесткие обвинения: удары РФ по Киеву назвали «варварской эскалацией»
США сорвались на жесткие обвинения: удары РФ по Киеву назвали «варварской эскалацией»

Вашингтон предупредил Кремль о последствиях атак «Орешником» и заявил, что ситуация может выйти из-под контроля

29 мая 2026, 07:21
Кравцев Сергей

Соединенные Штаты резко усилили риторику в отношении России после новых массированных ударов по Киеву. Во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при организации Тэмми Брюс назвала атаки РФ "необъяснимой, опасной и варварской эскалацией", подчеркнув, что действия Кремля угрожают перспективам мирного урегулирования.

Тэмми Брюс. Фото: из открытых источников

По словам американского дипломата, последние удары по украинской столице сопровождались применением гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник" и привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Более сотни человек получили ранения, а разрушения затронули жилые дома, объекты транспорта и культурную инфраструктуру.

Брюс подчеркнула, что целенаправленные удары по гражданским объектам являются "недопустимыми и отвратительными". Она также заявила о серьезной обеспокоенности Вашингтона нарушением международных обязательств по защите дипломатических учреждений и персонала.

Представитель США напомнила Москве о юридической ответственности за подобные действия и подчеркнула, что дипломатия остается единственным возможным путем к завершению войны. При этом Вашингтон вновь призвал к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня.

В США считают, что дальнейшее наращивание ударов может привести к неконтролируемой эскалации. По словам Брюс, альтернатива переговорам – это расширение насилия, последствия которого способны выйти далеко за пределы Украины.

Американская сторона заявила о готовности участвовать в мирном процессе, если Москва и Киев действительно продемонстрируют стремление к переговорам и устойчивому прекращению войны.

Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4128317-ssa-v-radbezi-oon-zasteregli-rosiu-vid-udariv-po-kievu-ta-zaklikali-do-peregovoriv.html
