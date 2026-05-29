Головна Новини Світ США США зірвалися на жорсткі звинувачення: удари РФ по Києву назвали «варварською ескалацією»
США зірвалися на жорсткі звинувачення: удари РФ по Києву назвали «варварською ескалацією»

Вашингтон попередив Кремль про наслідки атак «Горішником» і заявив, що ситуація може вийти з-під контролю

29 травня 2026, 07:21
Кравцев Сергей

Сполучені Штати різко посилили риторику щодо Росії після нових масованих ударів по Києву. Під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постійного представника США при організації Теммі Брюс назвала атаки РФ "незрозумілою, небезпечною та варварською ескалацією", наголосивши, що дії Кремля загрожують перспективам мирного врегулювання.

Теммі Брюс. Фото: з відкритих джерел

За словами американського дипломата, останні удари по українській столиці супроводжувалися застосуванням гіперзвукових балістичних ракет "Горішник" та призвели до численних жертв серед цивільного населення. Понад сотня людей отримали поранення, а руйнування торкнулися житлових будинків, об'єктів транспорту та культурної інфраструктури.

Брюс підкреслила, що цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах є "неприпустимими та огидними". Вона також заявила про серйозне занепокоєння Вашингтона порушенням міжнародних зобов'язань щодо захисту дипломатичних установ та персоналу.

Представник США нагадала Москві про юридичну відповідальність за подібні дії та наголосила, що дипломатія залишається єдиним можливим шляхом до завершення війни. При цьому Вашингтон знову закликав до негайного та всеосяжного припинення вогню.

У США вважають, що подальше нарощування ударів може призвести до неконтрольованої ескалації. За словами Брюса, альтернатива переговорам – це розширення насильства, наслідки якого здатні вийти далеко за межі України.

Американська сторона заявила про готовність брати участь у мирному процесі, якщо Москва та Київ справді продемонструють прагнення до переговорів та сталого припинення війни.

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4128317-ssa-v-radbezi-oon-zasteregli-rosiu-vid-udariv-po-kievu-ta-zaklikali-do-peregovoriv.html
