США становятся красными: кто побеждает на выборах

Как передает портал "Комментарии", результаты выборов в США остаются неопределенными, хотя участки для голосования уже закрылись. Но шансы Дональда Трампа на победу выглядят весьма внушительными. На данный момент он значительно обгоняет Камалу Гаррис по числу выборщиков, а также лидирует в "колеблющихся" штатах. Более того, Республиканская партия близка к тому, чтобы установить полный контроль и над Сенатом, и над Палатой представителей США.

Выборы в США. Фото: из открытых источников

В США закончилось голосование во всех штатах. На данный момент Дональд Трамп уже гарантировал себе 247 голосов в Коллегии выборщиков, Камала Гаррис – 210. Для победы требуется минимум 270 голосов.

Трамп также выиграл два из семи колеблющихся штатов: Северную Каролину и Джорджию. Он обгоняет Харрис и в остальных спорных штатах, где окончательно решится судьба выборов

Оба штаба кандидатов ночью выступили с оптимистичными оценками своих шансов на победу.

Республиканцы также берут под контроль верхнюю палату Конгресса – Сенат, где у них уже гарантировано большинство в 51 кресло. Кроме того, в 7 гонках за место в Сенате подсчет голосов еще продолжается.

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