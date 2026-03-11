logo

США ставит ультиматум новой стране: что требует Трамп
США ставит ультиматум новой стране: что требует Трамп

Экономические риски и политический выбор: посол США предупредил ЮАР о последствиях членства в БРИКС

11 марта 2026, 17:52
Автор:
Недилько Ксения

Администрация Дональда Трампа выдвинула Южно-Африканской Республике требование покинуть состав объединения БРИКС. Как сообщил американский посол в ЮАР Лео Брент Бозелл, такую позицию официальный Вашингтон озвучил еще год назад, однако пока не получил никакого ответа.

США ставит ультиматум новой стране: что требует Трамп

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся видеть республику вне политических блоков. По словам Бозелла, президент Трамп четко очертил свое пожелание: "Я хочу, чтобы ЮАР снова стала внеблоковой страной". Посол добавил, что требование о нейтралитете "не является чрезмерной просьбой", но игнорирование этого предложения со стороны Претории воспринимается в Вашингтоне все серьезнее.

Бозелл отметил, что отсутствие реакции в течение года усугубляет беспокойство Белого дома. "Мы теряем терпение", — предупредил дипломат, подчеркнув, что молчание южноафриканских властей все больше напоминает "сознательную политическую позицию".

Особую тревогу в США вызывает сближение ЮАР с государствами, которые Вашингтон считает своими оппонентами. Это оказывает непосредственное влияние на инвестиционный климат и доверие бизнеса.

"Когда инвесторы начинают сомневаться в безопасности прав собственности, а стратегические союзы смещаются в сторону режимов, не разделяющих наши демократические ценности, укреплять партнерство становится все сложнее", — резюмировал посол.

В настоящее время США остаются ключевым экономическим партнером ЮАР: в стране работают более 500 американских фирм, обеспечивающих работой четверть миллиона граждан. Напомним, что ЮАР стала частью БРИКС в 2011 году.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что обострение ситуации на международной арене, в частности конфликт на Ближнем Востоке, существенно изменило политические котировки внутри Республиканской партии США. Как сообщает NBC News, действующий госсекретарь Марко Рубио стремительно набирает баллы как вероятный кандидат в президенты 2028 года, составляя серьезную конкуренцию вице-президенту Джею Ди Венсу.



