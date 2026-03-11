США ставит ультиматум новой стране: что требует Трамп

Администрация Дональда Трампа выдвинула Южно-Африканской Республике требование покинуть состав объединения БРИКС. Как сообщил американский посол в ЮАР Лео Брент Бозелл, такую позицию официальный Вашингтон озвучил еще год назад, однако пока не получил никакого ответа.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся видеть республику вне политических блоков. По словам Бозелла, президент Трамп четко очертил свое пожелание: "Я хочу, чтобы ЮАР снова стала внеблоковой страной". Посол добавил, что требование о нейтралитете "не является чрезмерной просьбой", но игнорирование этого предложения со стороны Претории воспринимается в Вашингтоне все серьезнее.

Бозелл отметил, что отсутствие реакции в течение года усугубляет беспокойство Белого дома. "Мы теряем терпение", — предупредил дипломат, подчеркнув, что молчание южноафриканских властей все больше напоминает "сознательную политическую позицию".

Особую тревогу в США вызывает сближение ЮАР с государствами, которые Вашингтон считает своими оппонентами. Это оказывает непосредственное влияние на инвестиционный климат и доверие бизнеса.

"Когда инвесторы начинают сомневаться в безопасности прав собственности, а стратегические союзы смещаются в сторону режимов, не разделяющих наши демократические ценности, укреплять партнерство становится все сложнее", — резюмировал посол.

В настоящее время США остаются ключевым экономическим партнером ЮАР: в стране работают более 500 американских фирм, обеспечивающих работой четверть миллиона граждан. Напомним, что ЮАР стала частью БРИКС в 2011 году.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что обострение ситуации на международной арене, в частности конфликт на Ближнем Востоке, существенно изменило политические котировки внутри Республиканской партии США. Как сообщает NBC News, действующий госсекретарь Марко Рубио стремительно набирает баллы как вероятный кандидат в президенты 2028 года, составляя серьезную конкуренцию вице-президенту Джею Ди Венсу.