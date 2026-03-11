США ставить ультиматум новій країні: що вимагає Трамп

Адміністрація Дональда Трампа висунула Південно-Африканській Республіці вимогу залишити склад об'єднання БРІКС. Як повідомив американський посол у ПАР Лео Брент Бозелл, таку позицію офіційний Вашингтон озвучив ще рік тому, проте досі не отримав жодної відповіді.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дипломат наголосив, що Сполучені Штати прагнуть бачити республіку поза межами політичних блоків. За словами Бозелла, президент Трамп чітко окреслив своє побажання: "Я хочу, щоб ПАР знову стала позаблоковою країною". Посол додав, що вимога про нейтралітет "не є надмірним проханням", але ігнорування цієї пропозиції з боку Преторії сприймається у Вашингтоні дедалі серйозніше.

Бозелл зауважив, що відсутність реакції протягом року посилює занепокоєння Білого дому. "Ми втрачаємо терпіння", — попередив дипломат, підкресливши, що мовчання південноафриканської влади все більше нагадує "свідому політичну позицію".

Особливу тривогу в США викликає зближення ПАР із державами, які Вашингтон вважає своїми опонентами. Це безпосередньо впливає на інвестиційний клімат та довіру бізнесу.

"Коли інвестори починають сумніватися у безпеці прав власності, а стратегічні союзи зміщуються в бік режимів, що не поділяють наші демократичні цінності, зміцнювати партнерство стає дедалі складніше", — резюмував посол.

Наразі США залишаються ключовим економічним партнером ПАР: у країні працюють понад 500 американських фірм, що забезпечують роботою чверть мільйона громадян. Нагадаємо, що ПАР стала частиною БРІКС у 2011 році.

