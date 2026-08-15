logo

BTC/USD

62993

ETH/USD

1882.37

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США ставят 35 стран перед жестким выбором: Вашингтон требует определиться с Китаем
commentss НОВОСТИ Все новости

США ставят 35 стран перед жестким выбором: Вашингтон требует определиться с Китаем

Белый дом хочет перекрыть Пекину доступ к критическим ресурсам для развития искусственного интеллекта и предупреждает союзников о последствиях «двойной игры»

15 августа 2026, 16:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Соединенные Штаты могут поставить 35 стран перед выбором между сотрудничеством с Вашингтоном и участием в конкурирующих китайских инициативах в области искусственного интеллекта. Об этом свидетельствует оказавшееся в распоряжении Reuters проект письма Государственного департамента США.

США ставят 35 стран перед жестким выбором: Вашингтон требует определиться с Китаем

США и Китай. Фото: из открытых источников

Документ адресован государствам, подписавшим в июне американскую AI Opportunity Statement. Часть из них уже присоединилась к Pax Silica – инициативе Вашингтона по укреплению цепей снабжения, необходимых для развития ИИ. Речь идет, в частности, о полупроводниках, критических минералах, энергетике и технологиях создания современных моделей.

В Pax Silica в настоящее время входят около двух десятков стран, среди которых Япония, Австралия и Южная Корея. Теперь США хотят закрепить вокруг этой структуры более тесную коалицию и не допустить одновременного участия союзников в китайских проектах.

В июле Пекин запустил World Artificial Intelligence Cooperation Organization, продвигая свой формат международного сотрудничества и модели с открытыми весами. На сегодняшний день Казахстан является единственной известной страной, которая присоединилась к обеим инициативам.

В проекте американского письма прямо говорится, что одновременное участие в конкурирующих форматах может поставить под вопрос принадлежность государства к американской коалиции.

"Быть частью всего – значит не быть частью ничего", – говорится в документе, призывающем правительства сознательно определиться со своим выбором.

Американское чиновник объяснил, что Вашингтон хочет донести партнерам простой сигнал: "нельзя иметь и то, и другое". США стремятся ограничить доступ Китая к критическим минералам, полупроводникам и другим ресурсам, без которых невозможно создание мощнейших систем искусственного интеллекта.

Таким образом, борьба за глобальное лидерство в сфере ИИ все больше превращается в геополитическое противостояние. Вашингтон пытается сформировать технологический блок, в котором сотрудничество с Пекином может оказаться несовместимым с участием в американских инициативах.

Также издание "Комментарии" сообщало — Трамп готовит "революцию" на выборах: кто может потерять право голоса.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/china/us-tell-partners-they-must-pick-sides-ai-race-with-china-2026-08-14/
Теги:

Новости

Все новости